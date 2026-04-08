Economía y Política

La paradoja del cantón de Belén: por qué las calles en buen estado no bastan para la competitividad

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Por Redacción EF

El cantón de Belén se consolidó como el ejemplo más claro de que la calidad de la carpeta asfáltica ya no es un indicador suficiente de competitividad territorial.








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Redacción EF

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