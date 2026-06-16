Economía y Política

Las distorsiones salariales del gobierno: una viceministra recibe el tercer mejor sueldo y una ministra recibe el segundo peor

Dos ministros y 13 viceministros reciben salarios compuestos; es decir, aún no cobran los nuevos salarios globales. Esto provoca que algunos ganan más dinero que sus pares o que sus jefes, y viceversa

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Por Josué Alfaro

Una viceministra gana más que los vicepresidentes de la República, más que la mayoría de los ministros del gobierno y más que el expresidente Rodrigo Chaves. Por otra parte, una ministra que se mantiene en el cargo desde 2022 recibe el segundo peor sueldo de toda la cúpula del gobierno.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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