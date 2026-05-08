Economía y Política

Laura Fernández asume el poder en Costa Rica con la promesa de “empezar a resolver” y respetar la división de poderes

Repasamos los puntos más relevantes de la primera intervención de Laura Fernández como la mandataria número 50 de Costa Rica

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Por Josué Alfaro

Laura Fernández asumió la Presidencia de la República, este 8 de mayo, con la promesa de aplicar una política de soluciones: una nueva política que “deja de hablar y empieza a resolver”. También reiteró sus intenciones de modificar el Estado costarricense y abrir el camino hacia “una nueva Costa Rica”, con el compromiso de respetar la división de poderes.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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