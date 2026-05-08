Laura Fernández asume el poder en Costa Rica con la promesa de “empezar a resolver” y respetar la división de poderes

Laura Fernández asumió la Presidencia de la República, este 8 de mayo, con la promesa de aplicar una política de soluciones: una nueva política que “deja de hablar y empieza a resolver”. También reiteró sus intenciones de modificar el Estado costarricense y abrir el camino hacia “una nueva Costa Rica”, con el compromiso de respetar la división de poderes.

“Estamos a las puertas de construir una Tercera República; una nueva Costa Rica, que no le tiene miedo al cambio; una Tercera República que moderniza a sus instituciones sin destruir lo que funciona”, aseguró en su discurso inaugural de este viernes.

“Por supuesto, eso no significará nunca atentar contra la división de poderes. Nunca lo haría”, subrayó.

Fernández será la mandataria número 50 en la historia de Costa Rica y la segunda mujer en ocupar el cargo, después de Laura Chinchilla.

La nueva presidenta recibió el mando del ahora expresidente Rodrigo Chaves y promete la continuidad de su gobierno, aunque no lo mencionó directamente en ningún momento de su primera intervención como mandataria. Sí se definió a sí misma como “la heredera” de un cambio, “sin titubeos”.

En este artículo le mostramos las principales frases de la nueva jefa de Estado en su primer discurso con la banda presidencial sobre sus hombros.

Laura Fernández asumió este 8 de mayo la banda presidencial. Es la presidenta número 50 de la historia del país y la segunda mujer en ocupar el cargo. El traspaso de poderes se realizó en el Estadio Nacional. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Los principales puntos

Rodrigo Chaves y transición

“El camino no empezó hoy. Inició un día como hoy, hace cuatro años. Pero hoy, compatriotas, toma un nuevo impulso”.

“Ese pueblo, lúcido, me dio un mandato claro, contundente, innegable. Jóvenes, adultos mayores, comunidades indígenas, afrocostarricenses... todo un país que participó más en las urnas, que habló con fuerza y que decidió una ruta clara: continuar con el cambio”.

“Sí, soy la heredera de ese cambio. Soy la heredera de ese cambio, y lo digo sin titubeos. Heredera de hacer una política distinta; heredera de una lucha constante sin armas, pero con resultados; heredera de una convicción que se resume en un simple principio: no aflojar”.

Promesa fundamental

“Mi promesa no es solo administrar la herencia, mi reto es multiplicarla y llevarla a cada rincón de Costa Rica”.

“La nueva forma de hacer política es la que deja de hablar y empieza a resolver; la política que mide metas, que mide resultados y les rinde cuentas; la política que no tolera la corrupción; la política que no tolera el clientelismo, el amiguismo; y que entiende algo básico: aquí los dueños de la patria son ustedes”.

“Estamos a las puertas de construir una Tercera República, una nueva Costa Rica, que no le tiene miedo al cambio. Una Tercera República que moderniza a sus instituciones sin destruir lo que funciona, que fortalece la democracia haciéndola más ágil, más transparente, más efectiva”

Reforma institucional y otros Poderes

“Tenemos, compatriotas, la madurez para reconocer lo que está bien, pero también tenemos el valor y la determinación para corregir lo que está mal; y sí, eso implica revisar nuestra institucionalidad".

División de poderes

“Por supuesto, eso no significará nunca atentar contra la división de poderes. Nunca lo haría, pero a cada uno de nosotros le toca darle cuentas al pueblo de sus acciones y también de sus omisiones. También implica algo fundamental: recuperar la confianza en la justicia”.

El expresidente Rodrigo Chaves dejará la Presidencia, pero retendrá una cuota alta del poder. Tendrá en sus manos la dirección del erario público y de la política del Poder Ejecutivo como ministro de Hacienda y de la Presidencia de la administración Fernández Delgado. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Seguridad ciudadana

“Costa Rica no puede normalizar la vergüenza de ver a las instituciones penetradas por el crimen. No podemos aceptar que el narcotráfico encuentre grietas en nuestro sistema”.

“Muy pronto inauguraré una megacárcel y uno de los más modernos centros de vigilancia policial, uno de los más modernos del mundo. Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos; no servirá de nada si las leyes también los protege, con la cultura del pobrecito”.

“No me temblará el pulso para enfrentar al crimen organizado. Desde el gobierno, asumiré con responsabilidad el liderazgo de esta lucha al lado de cada policía que arriesga su vida por devolvernos la paz y la seguridad, al lado de cada comunidad que exige y que merece paz, al lado de cada familia costarricense; y convoco también a los señores diputados y a los jueces honestos de este país para que caminemos juntos. Recuperar la seguridad no es una tarea de uno solo”.

Reforma del Estado

“No podemos continuar con 335 instituciones públicas, instituciones que perdieron el norte y se convirtieron en fines en sí mismas. Las que permanezcan darán servicios de calidad a los ciudadanos”.

Infraestructura pública

“Me empeñaré en acortar el vergonzoso rezago de 30 años en infraestructura pública, impulsando el Tren Rápido de Pasajeros (TRP), impulsando todas las obras de infraestructura que algunos frenaron por mezquindad”.

“También avanzaré en proyectos anhelados por décadas como la Ruta 1, la carretera a San Carlos, la finalización de la Ruta 32 y el tramo Limonal-Barranca. Este, mi gobierno, no será un gobierno de oficina, será un gobierno en la calle”.

“Vamos a dar las batallas que sean necesarias para construir Ciudad Gobierno, para desarrollar la marina de Limón, para resolver de una vez por todas el saqueo y la contaminación en Crucitas”.

Política internacional

“En el ámbito internacional, Costa Rica seguirá siendo un país de paz, un país de democracia y respeto a los derechos humanos. Fortaleceremos alianzas, abriremos mercados, acompañaremos a nuestros productores y llevaremos al mundo lo mejor de nosotros”.

El traspaso de poderes se realizó en el Estadio Nacional, en La Sabana. Al evento asistieron miles de personas, aunque el recinto no se llenó por completo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que no pronunció

Fernández no realizó alusiones directas al nombre del expresidente Rodrigo Chaves en su discurso, aunque subrayó que será “heredera” del cambio.

Tampoco mencionó directamente a otras autoridades públicas en específico con las que Chaves confrontó, ni a la prensa.

Únicamente mencionó a algunas de esas autoridades en sus saludos formales iniciales, y se detuvo cuando sobrevinieron abucheos por parte del público. Eso pasó con personajes como Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, o Marta Acosta, contralora general de la República.