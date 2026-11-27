La presidenta de la República, Laura Fernández, firmó este viernes un decreto ejecutivo para impulsar la convocatoria de un referéndum nacional sobre el futuro de Crucitas, en Cutris de San Carlos, donde el Gobierno pretende autorizar nuevamente la explotación minera de oro a cielo abierto.

El anuncio se realizó desde la Escuela El Campo, durante una gira por el cantón alajuelense, en la que también participaron Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, y Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda.

“La situación de Crucitas es absolutamente insostenible, no solamente están saqueando nuestro oro, sino que están causando un daño ambiental sin precedentes en la historia nacional”, aseguró la mandataria.

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Agregó que le han robado $2.000 millones que eran del pueblo de Costa Rica y de la Zona Norte. Además, señaló que lo que más le duele es ver cómo esa riqueza que le pertenece al país se está yendo hacia otros destinos.

El decreto pretende llevar a consulta popular el expediente 24.717, una iniciativa presentada por la administración de Rodrigo Chaves en noviembre de 2024.

Esta propuesta enfrenta resistencia de partidos de oposición como el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio, entre otras agrupaciones, que mantienen el proyecto bloqueado mediante la presentación de mociones en la Asamblea Legislativa.

Fernández responsabilizó al Congreso por la falta de una solución y rechazó asumir las consecuencias políticas de un problema que, según indicó, pudo haberse resuelto desde hace varios años.

La presidenta de la República, Laura Fernández, también visitó la zona el 19 de junio de 2026 para inspeccionar esta zona. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Decisión todavía requiere de apoyo

La firma presidencial realizada este viernes no significa que el referéndum ya esté formalmente convocado ni que tenga una fecha definida.

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política, el Poder Ejecutivo puede promover una consulta popular con el respaldo de la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa. Esto significa que necesita al menos 29 votos de los diputados.

Posteriormente, si el Congreso autoriza la convocatoria, el acuerdo y el proyecto deberán remitirse al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al que corresponde verificar los requisitos legales y organizar la consulta.

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Costa Rica únicamente ha celebrado un referéndum nacional en toda su historia: el 7 de octubre de 2007, cuando se consultó a la ciudadanía sobre la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.

En esa ocasión, los ciudadanos votaron a favor de la iniciativa.