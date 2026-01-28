Laura Fernández sobrepasa porcentaje clave para evitar la segunda ronda según la encuesta del CIEP y baja la cantidad de indecisos

La última encuesta publicada por el CIEP-UCR días antes de las elecciones muestra algunos cambios en las preferencias de las personas encuestadas, así como un incremento en el liderazgo de la candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández.

Los resultados del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica fueron publicados la noche de este martes 27 de enero por el Semanario Universidad.

Las personas decididas a votar encuestadas manifestaron en un 43,8% que su preferencia es por Laura Fernández. En segundo lugar sigue el Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional con un 9,2% seguido por Claudia Dobles con un 8,6% de Coalición Alianza Ciudadana.

Estas candidaturas tuvieron incrementos respecto a la encuesta de la semana anterior. Además ubica a Fernández por encima del porcentaje necesario para evitar la segunda ronda electoral (40%).

La encuesta del CIEP se realizó del martes 20 al lunes 26 de enero, se entrevistó a 1.501 personas. El margen de error es de 2,5%.

Precisamente, entre los candidatos que igualan o superan ese margen de error están Ariel Robles del Frente Amplio, José Aguilar Berrocal de Avanza y Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana.

Otra de las variaciones en esta encuesta es el descenso de personas indecisas, pues ahora se ubicó en 25,9%. Una semana antes el resultado fue de 32%.

Álvaro Ramos, Laura Fernández y Juan Carlos Hidalgo en el debate de Repretel. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para la Asamblea Legislativa

De acuerdo con la publicación del Semanario y del sitio Interferencia de las radios de la Universidad de Costa Rica, Pueblo Soberano también tiene la preferencia de quienes están decididos con un 29,5%.

Como segunda opción está Liberación Nacional con un 9,2%. No obstante, para las diputaciones la indecisión es mayor, pues se ubicó en 39,6%.