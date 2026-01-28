Economía y Política

Laura Fernández sobrepasa porcentaje clave para evitar la segunda ronda según la encuesta del CIEP y baja la cantidad de indecisos

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La última encuesta publicada por el CIEP-UCR días antes de las elecciones muestra algunos cambios en las preferencias de las personas encuestadas, así como un incremento en el liderazgo de la candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Elecciones 2026EncuestaCiepUCRcandidatos
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.