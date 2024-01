Laura López, gerenta de Procomer: “Tendremos la feria de empleo más grande que se ha hecho desde el sector comercio exterior”

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) asumió hace cinco meses el 100% de las labores de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), luego de que se anunciara la ruptura del convenio con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

Procomer se trazó metas que ya han alcanzado y otros retos “autoimpuestos” que trabajan por cumplir, según dijo la gerenta general de la Promotora, Laura López, en entrevista con El Financiero.

Aumentar la IED fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) fue una de las tareas cumplidas de la Promotora en el 2023 y que alimenta la estrategia lanzada a mediados de ese año, en la que vislumbran la generación de 100.000 empleos —de los cuales 8.000 serían fuera de la GAM— en un periodo de cuatro años.

El 2023 reflejó que la IED fuera de la GAM se duplicó, pero esto fue una responsabilidad compartida con Cinde, ya que la Coalición gestionó la mayor parte al encargarse durante siete meses de la atracción en ese último año de labores.

López, quien asumió el cargo desde octubre pasado, apuesta a la capacitación de mano de obra avanzada y por las ferias de empleo dentro y fuera de la GAM para cumplir con las metas de generación de empleo y atracción de IED. Además, asegura que no mantienen relación con la entidad que durante más de 40 años se encargó de la atracción de inversiones foráneas; Cinde.

Durante la entrevista, López subraya que Procomer organizará la “feria de empleo más grande que se ha hecho desde el sector comercio exterior”. Dice que convocarán a unas 5.000 personas en busca de trabajo y el evento tendrá lugar en mayo. El plan prevé montar la cita en el Centro Nacional de Convenciones tan solo un mes después de la conocida Multilingual Job Fair de Cinde, que el año pasado contó con 4.000 vacantes y que en 2024 también se organizará en abril en la Antigua Aduana, en San José, como en 2023.

A lo largo de la entrevista, López trata de no meterse en rivalidades con Cinde y menciona que la feria de empleo de Procomer va en línea con el Plan Estratégico aprobado por la Junta Directiva de la institución en el 2022.

P: ¿Qué dificultades se ha topado Procomer al sustituir a Cinde? ¿Cómo fue la transición y reacción de las empresas?

R: Procomer tiene una estrecha relación con el sector productivo nacional, no solo porque somos una institución que tiene 27 años de acompañar al sector, sino porque tenemos 27 años de ser la institución que administra el régimen de Zona Franca. La IED y la relación con las empresas no era ajena a nosotros.

Es un proceso de transición donde la Promotora absorbe el 100% de las labores de atracción de IED y nos movimos con mucha naturalidad hacia esa labor, porque una parte muy grande de la propuesta de valor y de la relación que se tenía con la empresa de IED ya estaban en Procomer desde la creación de la organización y del régimen. Este era el último paso que nos faltaba para completar el 360.

¿Cuál fue el reto más grande en esta transformación?

Los retos más grandes fueron autoimpuestos porque mucha de nuestra preocupación en el modelo de IED anterior era cómo creamos más oportunidades fuera de la GAM y cómo diversificamos un poco la cartera de inversión que tenemos.

Cuando hablamos de exportaciones siempre ponemos sobre la mesa que el gran éxito del modelo ha sido tener diversificación de productos, pero también diversificación de mercados y de regiones. Es decir, las exportaciones de Costa Rica no se concentran en la GAM. Eso no lo veíamos en inversión y es por eso que cuando asumimos el 100% de la tarea de inversión nos pusimos metas totalmente autoimpuestas como alcanzar más proyectos fuera de la GAM y diversificar con más fuerza el origen de la inversión.

Procomer tiene un equipo de 30 personas que trabaja exclusivamente en la atracción de Inversión Extranjera Directa. (Jose Cordero)

¿Mantienen algún tipo de coordinación con Cinde con nuevos proyectos cuyo proceso iniciaron ellos?

Actualmente trabajamos con todos los actores del ecosistema. Tenemos un directorio de proveedores de IED donde todos los servicios que empresas o privados dan a la IED se pueden anunciar ahí de una manera muy transparente a los inversionistas. La atracción de inversión no depende de una única agencia ni una única organización, es el conjunto de firmas de diferentes índole que hacen que una empresa llegue a un país y además crezca en el país.

¿Entonces sí tienen relación con Cinde?

Tuvimos relación con Cinde para el cierre del convenio y hasta el cierre formal en agosto. Actualmente no. No le compramos servicios. La intención de tener todo en una misma agencia es que la empresa no tenga la necesidad de andar por todas partes sino que en un único punto tenga acceso a que nosotros le expliquemos las ventajas competitivas que tiene Costa Rica, que reciba asesorarías con el régimen de Zona Franca, que le brindemos apoyo con los proveedores a través de nuestro equipo de encadenamientos.

¿Procomer planea nuevas inversiones del sector médico y tecnológico fuera de la GAM o esas zonas se destinarán a la agroindustria?

Ya vimos algunos movimientos interesantes el año pasado. Fuera de la GAM anunciamos el año pasado una empresa de servicios de TICs. Así como tuvimos anuncios de temas de agroindustria, tuvimos un anuncio de una reinversión en Siquirres muy asociada al sector agroindustrial y a temas de biotecnología. Los sectores crecen a diferentes tasas y nosotros tenemos que asegurarnos que no dependamos de un único sector.

López indicó a 'EF' que la feria de empleo será el 28 de mayo en el Centro de Convenciones. (Jose Cordero)

¿Qué herramientas están utilizando para generar mano de obra avanzada de acuerdo con las necesidades de la industria tecnológica?

Nos unimos a la estrategia país de ‘Brete’ y ahí jugamos con otras instituciones que tienen que ver en este proceso de formación. Acompañamos al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) al Ministerio de Educación (MEP) en todas las estrategias que hay como capturar las necesidades actuales y futuras, tener espacios para hacer inserción laboral más eficiente y procesos de cambios de currícula necesarios.

Tenemos mecanismos directos de Procomer en los cuales yo haría énfasis a dos. El primero es el fideicomiso de talento Ministerio de Comercio Exterior (Comex)-Procomer que nos permite, con apoyo de la empresa privada, hacer coinversión para formar más personal y hacer procesos de upskilling.

El segundo mecanismo es la inserción laboral. Vamos a hacer nuestra primera feria de empleo el 28 mayo y me parece que tendremos la feria de empleo más grande que se ha hecho desde el sector comercio exterior. Estamos esperando más de 5.000 personas y más de 100 empresas que van a estar ofreciendo puestos de trabajo dentro de la GAM; fuera de la GAM vamos a realizar una feria de empleo en octubre, probablemente en la zona norte.

¿Esa feria es una manera directa de competir con la tradicional feria de empleo de Cinde?

El Plan Estratégico de Procomer, aprobado por la Junta Directiva de la institución en el 2022, definió cinco ejes. Uno de los cuales es el desarrollo de talento humano técnico necesario para el crecimiento, diversificación de las exportaciones y la generación de empleo formal e inclusivo. Esta feria de empleo es una de las acciones del plan de trabajo y se definió desde el año anterior, luego de un trabajo de levantamiento de necesidades de vinculación que ha venido realizando el equipo de Talento Humano. Se estableció una feria en la GAM en el primer semestre (mayo) y una feria fuera de la GAM en el segundo semestre (octubre), programadas de acuerdo con el calendario global de eventos de la institución.

Como agencia nacional de promoción de exportaciones y atracción de IED, uno de los ejes estratégicos es el desarrollo del talento humano, por lo tanto, aplaudimos toda iniciativa, pública o privada, que pretenda fomentar la inserción laboral en Costa Rica.

¿Qué está haciendo Procomer para aprovechar el voto de confianza que dio Estados Unidos a CR como socio para la ‘Chips Act’?

Estamos dándole un trato especial a semiconductores. Lamentablemente todavía el mismo Estados Unidos no ha aterrizado exactamente en temas como cuántos son los fondos (que dará por país) y a qué exactamente podemos destinarlos. Sabemos que es solamente para formación de talento, pero todavía no hay claridad si esa formación de talento podría incluir, por ejemplo, mejoras en los laboratorios de las entidades académicas. Hemos venido trabajando de la mano de Comex en cuál es la hoja de ruta hacia la formación de talento.

¿Qué le hace falta a Costa Rica para acoger a la industria de semiconductores en la escala de producción y no solo en ensamblaje y diseño?

Eso es un análisis muy técnico en el que estamos viendo qué tanta posibilidad habría en fabricación. La fabricación es un proceso que requiere de muchísimo capital y muchísima inversión en capital; usualmente lo hacen economías de mucho más escala, de mejores condiciones.

¿El país apostaría por lo que ya se hace en temas de semiconductores?

Yo diría que el primer paso siempre es irnos por la apuesta natural, porque además es donde hay muchísimo valor agregado y que es en el diseño.

¿Empresas de semiconductores han mostrado interés en invertir en el país? ¿Cuáles?

Nosotros hemos empezado a hacer nuestra búsqueda de nuevas empresas. Hemos estado en conversaciones con diferentes empresas del sector, no solo el sector en sí mismo, sino la industria complementaria que tiene que generarse para que se cree un clúster de semiconductores.

¿El tipo de cambio es un problema para las metas de exportación de este año?

Hay muchas variables asociados a la competitividad y son retos que tenemos como país. La competitividad tiene que ver con el tema de infraestructura, costos de producción en algunos sectores y el tipo de cambio que afecta estos costos de producción. Ninguna variable de competitividad es más o menos relevante para nosotros.