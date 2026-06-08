Economía y Política

Life Sciences Forum de Cinde: Cómo se transforma la industria de ciencias de la vida ante a los desafíos globales en las cadenas de suministro

Panel de expertos en foro de Cinde destacó las fortalezas y posibilidades de crecimiento que tiene Costa Rica para consolidar las cadenas de suministro que requiere la industria de ciencias de la vida

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Por Carlos Cordero Pérez
Imagen de comercio internacional multimodal y transportes aéreos, marítimos y terrestres.
Las cadenas de suministro aceleraron sus transformaciones desde hace seis años a nivel global. (Shutterstock)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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