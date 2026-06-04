Economía y Política

Life Sciences Forum de Cinde: “Estamos en la edad de oro de la innovación en ciencias de la vida”

Ante las oportunidades generadas a nivel global, país debe promover tres tareas fundamentales, incluyendo el aprovechamiento de la inteligencia artificial. “Irlanda es el corazón de la medtech. Es el mismo panorama que vemos para Costa Rica”, dijo experto de McKinsey

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Por Carlos Cordero Pérez
Ciencias de la vida, Cinde
"El sector en Costa Rica tiene ventajas en el talento, ubicación geográfica y el ecosistema generado alrededor, incluyendo proveedores", dijo Mohammad Behnam, socio senior en McKinsey & Co., durante la quinta edición del Foro de Ciencias de la Vida organizado por Cinde. (Carlos Cordero Pérez/Carlos Cordero)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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