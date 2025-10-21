Economía y Política

Los partidos políticos de Costa Rica en números: son 160 y la inmensa mayoría son ‘menores de edad’

Vea la radiografía completa de los partidos políticos en Costa Rica. Cuáles son, cuándo nacieron, cuántos años tienen en promedio y cuál será el porcentaje de participación en 2026

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Costa Rica tiene 160 partidos políticos y la gran mayoría todavía ni siquiera cumplen la mayoría de edad (18 años). Así se desprende de un análisis hecho por El Financiero, con base en los registros oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EleccionesElecciones 2026TSEMultipartidismo
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.