Economía y Política

Los salarios del gabinete: estos son los sueldos de la presidenta Laura Fernández, sus ministros y sus viceministros

La transición hacia el salario global aún no termina en el Poder Ejecutivo. Un ministro cobra más que los vicepresidentes, una viceministra tiene el tercer salario más alto de la cúpula de gobierno y cuatro viceministros superan a sus jefes inmediatos

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Por Josué Alfaro

La presidenta Laura Fernández es la primera en la historia de Costa Rica que recibe el nuevo sueldo global de ¢5,57 millones mensuales. En su gabinete, sin embargo, todavía sobreviven varios jerarcas que conservan salarios compuestos, una situación que genera algunas de las remuneraciones más altas del gobierno.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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