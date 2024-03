Luis Amador habla tras su destitución: dice que se va del país “tranquilo” y volverá para las elecciones de 2026

Luis Amador Jiménez, exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habló por primera vez tras su despido como jerarca de la cartera la tarde de este jueves. En un video publicado por el diario La Nación, aseguró que se irá del país voluntariamente y promete que volverá para las elecciones presidenciales del 2026.

Luis Amador Jiménez estuvo en el cargo desde el 8 de mayo de 2022 hasta el pasado martes 12 de marzo. (Jorge Navarro para La Nación)

Además, fue enfático en que no tuvo nada que ver con las anomalías en el contrato para la ampliación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, de Liberia, que le costaron su puesto. “Yo no preparé los términos de referencia, no los revisé y no los aprobé...”, dijo Amador.

El exjerarca comentó que se va “tranquilo” del país pues asegura que hizo su mejor esfuerzo para mejorar las condiciones del país. Dijo además que se iba del país en un exilio voluntario para laborar en el extranjero y para que “los tentáculos del mal no me alcancen”.

Finalmente, prometió volver de cara a los comicios del 2026. “Estaremos todos unificando fuerzas para poder correr en esa campaña”, finalizó.

Además de Amador, por este tema también fue cesado de su cargo Fernando Naranjo, quien fungía como director de Aviación Civil. Ambos exfuncionarios estaban en una actividad oficial en Canadá cuando fueron destituidos por el presidente Rodrigo Chaves.

En lugar de Amador, Mauricio Batalla fue nombrado como jerarca del MOPT.

Diputados reaccionan

Los comentarios de los diputados sobre las palabras del exministro no se hicieron esperar, exigiendo que se llegue hasta las últimas consecuencias de este caso.

“Ante el chorizo denunciado por Rodrigo Chaves, decide irse del país pero volverá sin ninguna vergüenza para querer ser Presidente. Los señalamientos de corrupción son graves, comparables con lo que el PLN y otros políticos tradicionales hicieron con la trocha, Cochinilla, Diamante, etc”, dijo David Segura, diputado de Nueva República.

Por su parte, Antonio Ortega, jefe de fracción interino del Frente Amplio, consideró “peligroso” que el exjerarca se haya referido a los tentáculos del mal. Además, reprochó la actitud del exministro de salir país. Le pidió a Amador aclarar lo que hizo con los fondos del sobrecosto del contrato con Meco y ya luego “puede ir a donde quiera”.

Oscar Izquierdo, jefe de los liberacionistas, calificó las declaraciones de Amador como una burla a la institucionalidad del país. “Un autoexilio es casi como burlarse de los costarricenses”, señaló. El diputado advirtió que presionarán para que el exjerarca “de la cara” ante la Asamblea Legislativa por este asunto.