Economía y Política

Manufactura de dispositivos médicos en Costa Rica: el gigante que modera su paso al cierre del 2025

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Costa Rica cerró el 2025 consolidando su posición como el principal exportador per cápita de dispositivos médicos en América, con ventas al exterior que superaron por primera vez la cifra récord de $20.000 millones. Sin embargo, detrás de las cifras históricas de exportación, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de diciembre revela una señal de cautela: el motor más potente de la economía nacional ha empezado a moderar su ritmo de expansión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IMAEdispositivos médicos
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.