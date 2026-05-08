Economía y Política

Manufactura pierde 38.000 empleos en Costa Rica en un año

Sectores que históricamente han sido pilares de la estabilidad laboral están enfrentando dificultades para retener su fuerza de trabajo ante el nuevo panorama económico.

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Por Redacción EF

El corazón industrial de Costa Rica ha experimentado un enfriamiento significativo durante el último año.








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Redacción EF

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