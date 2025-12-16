Mapas interactivos: descubra en cuáles distritos de Costa Rica se pagan los salarios más altos y en cuáles los más bajos

La mediana salarial es el indicador por excelencia para definir qué tan altos o qué tan bajos son los salarios que se pagan en un determinado territorio. Esto es así porque la mediana representa una especie de ‘media tabla’; es decir, el monto que divide al 50% más alto y al 50% más bajo.

Este indicador es mejor que los promedios porque esas mediciones pueden ser engañosas. Un promedio, por ejemplo, se puede “inflar” fácilmente cuando existen registros demasiado altos o demasiado bajos, aunque sean una ínfima minoría que no represente la realidad general.

A nivel general, la mediana salarial es de ¢540.000 en Costa Rica. Si tomamos los 1,52 millones de sueldos que se pagan en Costa Rica y los ordenamos desde el más alto hasta el más bajo, ese es el monto que vamos a encontrar como “punto medio” de todo el listado.

Sin embargo, ese dato varía sustancialmente cuando se realizan los cálculos según el distrito donde se paga el salario.

EF realizó ese ejercicio y le presenta los resultados en este trabajo. Este análisis de datos le permitirá ver en cuáles territorios hay mejores y en cuáles peores remuneraciones.

Las medianas salariales varían sustancialmente entre unos distritos y otros. En algunos casos, son hasta 11 veces mayores que otros. (Shutterstock/Shutterstock)

Los mapas

EF elaboró siete mapas interactivos para que observe la información. Los mapas están diseñados para que busque los datos de cada distrito y para que los compare entre sí .

Para una mejor usabilidad, se tomó la decisión de realizar mapas distintos para cada provincia. Esto se hizo porque hay distritos muy pequeños y difíciles de ubicar.

Todos los mapas, sin embargo, tienen una misma escala de rangos; es decir, los colores que reflejan la intensidad de las medianas son equiparables.

En cada mapa puede encontrar la siguiente información por distrito:

La mediana salarial: La “media tabla” de los salarios.

La “media tabla” de los salarios. El promedio salarial: El resultado de dividir todo el dinero pagado en salarios entre la cantidad de remuneraciones.

El resultado de dividir todo el dinero pagado en salarios entre la cantidad de remuneraciones. Los salarios pagados: El registro de sueldos formales contabilizados en cada territorio.

Cuando el promedio salarial es mucho mayor que la mediana salarial, entonces se entiende que hay alta desigualdad salarial en la zona (hay una minoría de salarios muy altos). En cambio, cuando la mediana salarial es similar o más alta que el promedio, se entiende que ocurre lo contrario.

Estos son todos los mapas:

San José. En San José se ubican dos de los cinco distritos con una mejor mediana salarial de todo Costa Rica: Catedral (¢1,1 millones) y Hospital (¢943.000). Esos distritos, además, son en los que se paga una mayor cantidad de salarios mensualmente en todo el territorio costarricense (más de 120.000 en cada uno). La peor mediana en toda la provincia, por otra parte, es la de Cangrejal, en Acosta (¢149.000); en donde solo se registraron 11 salarios activos.

Alajuela. La mejor mediana salarial de Alajuela, por su parte, se paga en La Ceiba, de Orotina. En ese distrito la mediana salarial asciende hasta los ¢592.000 mensuales y se registran 1.626 salarios. Por otra parte, el registro más bajo de la provincia se sitúa en Concepción, de San Ramón (¢172.000), donde se reportan solo 36 sueldos formales.

Cartago. La mediana salarial más alta entre todos los distritos de Cartago se paga en Oriental (¢503.000), en donde se registran 8.775 salarios. En el otro extremo, el registro más bajo es el de La Isabel, en Turrialba (¢216.000), donde se pagan solo 46 remuneraciones.

Heredia. En Heredia también se ubican otros dos de los cinco distritos con mejores medianas salariales en Costa Rica: La Asunción (¢1,05 millones) y La Ribera (¢956.000) de Belén. En ellos se pagan 13.000 y 17.400 sueldos, respectivamente. El registro más bajo, por otra parte, es el de San Pablo, de Barva (¢312.000), donde solo se registran 242 remuneraciones formales.

Guanacaste. La mejor mediana salarial de Guanacaste se paga en Tempate, de Santa Cruz (¢530.000), donde se registran 3.900 salarios. La peor es la de Río Naranjo, de Bagaces (¢201.000), donde solo se contabilizan 18 registros.

Puntarenas. La mejor mediana salarial de la provincia de Puntarenas se paga en Laurel, de Corredores (¢492.000), donde se registran 1.000 remuneraciones. En tanto, la más baja es la de Arancibia, en el cantón central (¢111.000), donde apenas hay cinco salarios, según los datos de Sicere.

Limón. Por último, en Limón, el distrito con una mejor mediana salarial es Matama, del cantón central (¢1,14 millones). Ese es el mejor registro a nivel nacional; sin embargo, solo se pagan 626 salarios, según el Sicere. La mediana más baja en suelo limonense está en Alegría, de Siquirres (¢245.000), donde solo se contabilizan 314 remuneraciones.

Niveles salariales

Para reflejar cuánto varían las medianas salariales en Costa Rica desde una perspectiva territorial, EF dividió a los 486 distritos de los que hay registros salariales en seis niveles de ingreso:

Nivel salarial Rangos ¿Por qué? Muy alto ¢809.304 en adelante 50% o más por encima de la mediana salarial nacional Alto Entre ¢674.420 y ¢809.304 De 25% a 50% por encima de la mediana salarial nacional Medio alto Entre ¢593.490 y ¢674.420 De 10% a 25% o más por encima de la mediana salarial nacional Medio Entre ¢485.582 y ¢593.490 (la mediana es ¢540.000) Entre 10% más y 10% menos de la mediana salarial nacional Medio bajo Entre ¢404.652 y ¢485.582 De 10% a 25% por debajo de la mediana salarial nacional Bajo Entre ¢269.768 y ¢404.652 De 25% a 50% por debajo de la mediana salarial nacional Muy bajo Menos de ¢269.768 50% o más por debajo de la mediana salarial nacional

A partir de ese análisis, se determinaron cinco distritos con medianas muy altas, siete con medianas altas y 11 con medianas medio-altas.

Por otra parte, 31 distritos quedaron en el nivel medio, 109 en el nivel medio-bajo, y el resto (la gran mayoría de territorios) en los escalones bajos o muy bajos.

El resultado de este análisis también lo puede apreciar en este mapa:

Salarios ‘altos’ y ‘bajos’

Por último, EF realizó un ejercicio para determinar en cuáles cantones hay más salarios menores a ¢500.000 mensuales, de entre ¢500.000 y ¢1 millón, y superiores a ¢1 millón .

Priorizando la representatividad, únicamente se contempló a aquellos distritos donde había más de 1.000 salarios registrados.

Estos fueron los 10 distritos en los que se encontró una mayor proporción de cada una de estas divisiones salariales.

Los datos, como suele ocurrir con este tipo de ejercicios, retrataron la existencia de dos Costa Ricas: la que ofrece mejores oportunidades en el anillo central de la GAM y la periférica, generalmente más rural, en donde predominan ofertas laborales más débiles y limitadas.

La información completa

Si desea revisar la información vertida en este artículo en detalle, EF también pone a su disposición las siguientes tablas.

En esta primera tabla puede ver la mediana salarial, el promedio salarial y la cantidad de salarios que se pagan en cada territorio :

En esta segunda tabla puede ver cuán bajos o cuán altos son los salarios que pagan en cada territorio :

Los salarios más altos de Costa Rica se concentran en el anillo central de la Gran Área Metropolitana. (Shutterstock/Shutterstock)

———

Esta nota es parte de una serie de publicaciones sobre salarios formales en Costa Rica en 2025. Puede encontrar todos los artículos en la siguiente dirección: Especial Salarios 2025.