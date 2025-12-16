Economía y Política

Mapas interactivos: descubra en cuáles distritos de Costa Rica se pagan los salarios más altos y en cuáles los más bajos

En Costa Rica la mediana salarial apenas supera los ¢500.000, pero la situación es diferente en los diferentes distritos del país. Los datos oscilan de los ¢110.000 a los ¢1,1 millones en los casi 500 territorios

Por Josué Alfaro

La mediana salarial es el indicador por excelencia para definir qué tan altos o qué tan bajos son los salarios que se pagan en un determinado territorio. Esto es así porque la mediana representa una especie de ‘media tabla’; es decir, el monto que divide al 50% más alto y al 50% más bajo.








