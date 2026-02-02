Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se pronuncia sobre las elecciones 2026 de Costa Rica

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó este lunes a la presidenta electa costarricence, Laura Fernández, por su “clara victoria” y expresó confianza de que la cooperación entre ambos países saldrá reforzada.
