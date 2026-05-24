Economía y Política

Marianella Urgellés, de Cinde: ‘Tenemos que levantar la vista para la atracción de inversiones y ciencias de la vida’

La IED y las firmas de ciencias de la vida se transforman, al tiempo que hay niveles de la industria donde Costa Rica tiene oportunidades para atraer operaciones de mayor valor

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Por Carlos Cordero Pérez
Marianela Urgellés y Vanessa Gibson, directoras de Cinde
"(Ciencias de la vida) es una industria que seguirá creciendo y transformándose por el envejecimiento de la población, el papel de la inteligencia artificial, mayor cobertura de salud, robótica quirúrgica, y dispositivos ('wearables'), para monitoreo de diabetes o mínimamente invasivos en el área neurovascular, por ejemplo", dijo Marianella Urgellés, directora general de Cinde. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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