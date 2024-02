Mario Redondo, alcalde de Cartago: “En los próximos dos años llegarán a Cartago seis empresas que generarán 2.835 empleos”

Mario Redondo llegó a la Municipalidad de Cartago en el 2020 y afirma que se encontró un gobierno local que “definitivamente no estaba de la mano de los intereses del pueblo cartaginés en muchas cosas”, y dice que él ha tratado de cambiar ese panorama a base de trabajo.

En los pasados comicios del 4 de febrero, el cartaginés obtuvo 18.846 votos – un 43,3% del total – y aventajó por más de 10.000 sufragios al liberacionista Rolando Brenes, que quedó en segundo lugar. Esta vez Redondo fue el candidato del Partido Actuemos Ya.

El abogado y exdiputado de 61 años se convirtió en uno de los 23 alcaldes que se mantendrán en sus cargos. En esta entrevista con El Financiero habla sobre sus planes para su segundo periodo.

En promedio, cuatro de cada diez electores del cantón central de Cartago votaron por Mario Redondo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuáles fueron los factores que pesaron para que ganara esta elección? Copiado!

Un trabajo responsable de la mano de las comunidades y de la gente que empieza a rendir frutos a pesar de los inconvenientes que se generaron durante el periodo actual, pues la pandemia disminuyó los recursos en una tercera parte, pero la gente ha observado el trabajo y le ha gustado, y siento que eso ha validado para darle continuidad.

¿Siente que le afectó su vinculación en la investigación del caso Diamante? Copiado!

Fue una situación bastante dolorosa realmente y de alguna manera definitivamente no dejó de causar alguna afectación. Afortunadamente tengo el apoyo de gente cercana, que lo conoce a uno, su carrera, su vida y sabe que el tipo de persona que uno es y que se refleja también en el apoyo obtenido en las elecciones. Confío en que estos malos entendidos se han de aclarar plenamente.

¿Por qué el cambio de partido político para este nuevo mandato? Copiado!

Porque mi partido (Alianza Demócrata Cristiana) estaba a nivel nacional y ir a hacer 84 asambleas en los 84 cantones del país, estando tan lleno de trabajo aquí era una tarea bastante compleja que nos consumía mucho tiempo, muchos recursos y no nos daba tiempo para este proceso electoral.

¿Cómo visualiza su futuro político? Copiado!

Queremos hacer cosas que puedan servir de ejemplo a nivel nacional. Que Cartago se convierta en referente de un nuevo estilo de hacer política. Nosotros creemos firmemente que este país tiene que evolucionar a una verdadera democracia participativa y queremos implementar en Cartago un modelo que avance hacia ello.

Quiero consolidar un proyecto que nos permita ubicarnos en un alto nivel de desarrollo a nivel nacional.

¿Cuál es su postura sobre el nuevo hospital de Cartago y qué puede hacer como alcalde? Copiado!

Retrasarlo es una injusticia para la población de Cartago y sin duda compromete la vida y la salud de muchas personas. Hemos hecho todos los esfuerzos para colaborar. Lamentablemente, a veces nos ha parecido que se ha convertido más en una reyerta, en una discusión. Creo que más que eso debería haber una búsqueda de soluciones. Esperamos que exista la voluntad para materializarlo lo antes posible.

Hay molestia por los atrasos en las obras viales ¿cuál será el rol del municipio para asegurar que se cumplan los plazos de entrega? Copiado!

Yo antes tenía mejor comunicación con el señor ministro de Obras Públicas y Transportes. Ahora tengo varios meses de que no me contesta los mensajes, pero con los viceministros sí tengo buena comunicación. Nosotros no presionamos por molestar, pero me parece que están descuidando el proyecto.

Francamente, nos preocupa porque recientemente no vemos el movimiento que creemos que se requiere. Esperaríamos que no se conformen con un paso elevado porque aún falta muchísimo y la gente está todavía muy estresada.

¿Qué propone para reducir el desempleo de la zona? Copiado!

Estamos trabajando con los sectores productivos y tratando de identificar cuáles son las áreas en donde podemos generar mayor empleo y tratando de capacitar a nuestra gente. En los próximos dos años llegarán seis empresas que generarán 2.835 empleos.

Queremos potenciar el turismo mucho más en Cartago, el turismo religioso. Somos el cantón que recibe la mayor peregrinación del país y que está ligada al mercado gastronómico y al turismo cultural histórico, pero no la aprovechamos. Tenemos un proyecto para un centro arqueológico donde ya tenemos los recursos para desarrollarlo además de otros sectores del comercio a los que vamos a impulsar.

Queremos que la gente de Cartago no tenga que ir a trabajar a San José, que se pueda quedar trabajando aquí muy cerca y generar las condiciones para ello.

¿Cuál es su posición sobre el funcionamiento de la ruta de tren entre Cartago y la capital? Copiado!

Incofer tiene un problema estructural. Me parece que requiere de inversión y se está tardando mucho en materializarla. Nosotros obviamente creemos que Cartago merece un servicio de mayor calidad.

Ahora que se aumentó el servicio y se está extendiendo hacia otras zonas se debe acompañar de un aumento en la cantidad de vagones para aumentar la capacidad de traslado de población. No vamos a pretender llegar a más lados y que sigan los mismos vagones.

En estas elecciones municipales el abstencionismo fue el gran protagonista, alcanzó casi el 70%... Copiado!

El sistema que tenemos para las elecciones municipales es altamente injusto, solo dos partidos tuvieron acceso al sistema financiero y el costo por voto es enorme comparado con lo que invierten los partidos que no tuvimos acceso al financiamiento. Las campañas tradicionales de ofender y de sacar los trapos sucios, a la gente la sigue desilusionando de la política.

15/02/2024 Cartago. Mario Redondo, alcalde del cantón central. El exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa fue recientemente reelecto en los comicios municipales, esta vez con el respaldo del partido provincial Actuemos Ya. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Triunfo holgado

Mario Redondo logró la victoria por un amplio margen, de hecho, si se suman los votos de los partidos que quedaron de segundo, tercero y cuarto, no alcanzan la cantidad lograda por la agrupación Actuemos Ya.