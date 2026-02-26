Más de la mitad de aspirantes reprueba primer examen de 2026 para ejercer la medicina en Costa Rica: revise los resultados por universidad

El ingreso al ejercicio médico en Costa Rica no depende únicamente de obtener un título universitario. Cada año, cientos de graduados deben superar una evaluación nacional que determina si pueden incorporarse formalmente al sistema de salud y atender pacientes.

Ese proceso volvió a colocar bajo análisis el desempeño académico de quienes buscan ejercer medicina, luego de que la más reciente convocatoria evidenciara diferencias marcadas entre centros de formación y resultados generales por debajo de la mitad de aprobación.

La prueba funciona como un filtro técnico previo al ejercicio profesional y sus resultados suelen anticipar tendencias sobre disponibilidad futura de médicos, calidad educativa y capacidad del país para sostener su recurso humano en salud.

Los datos oficiales divulgados esta semana confirmaron que 747 aspirantes realizaron el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR) el pasado 5 de febrero en la sede del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

De ese total, 360 postulantes lograron aprobar, mientras 387 no alcanzaron la nota mínima requerida, lo que dejó una tasa general de aprobación del 48,1% y una reprobación superior al 51%, consolidando una tendencia observada en convocatorias recientes.

La evaluación utiliza casos clínicos simulados para medir competencias médicas. (Colegio de Médicos/Cortesía)

La evaluación corresponde a la sexta convocatoria oficial desde la implementación del examen en 2023, mecanismo creado para verificar conocimientos clínicos antes de autorizar la incorporación profesional dentro del sistema sanitario costarricense.

El presidente del Colegio, Elliott Garita Jiménez, explicó en un comunicado que la prueba analiza la integralidad del aprendizaje mediante 140 casos clínicos distribuidos en 20 subáreas médicas, enfocadas en razonamiento y toma de decisiones.

“El ECOM-CR le permite al país contar con una fotografía técnica y objetiva del nivel de conocimientos con el que los nuevos médicos están solicitando su incorporación”, indicó el jerarca en un comunicado al referirse al alcance técnico del examen.

Según añadió, la evaluación busca asegurar profesionales con capacidad analítica suficiente para enfrentar escenarios reales de atención médica, reforzando la confianza pública en quienes ingresan al ejercicio clínico nacional.

Resultados evidencian fuertes diferencias entre universidades

El análisis por procedencia académica muestra contrastes significativos, tanto en porcentaje de aprobación como en cantidad absoluta de médicos que no lograron superar la evaluación nacional obligatoria.

Universidad Aspirantes % Aprobación % Reprobación Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) 65 36,92% 63,08% Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed) 122 55,74% 44,26% Universidad de Costa Rica (UCR) 103 90,29% 9,71% Universidad de Iberoamérica (Unibe) 93 46,24% 53,76% Universidad Federada San Judas Tadeo 40 12,5% 87,5% Universidad Hispanoamericana (UH) 110 41,82% 58,18% Universidad Internacional de las Américas (UIA) 98 23,47% 76,53% Universidad Latina de Costa Rica (ULatina) 104 49,04% 50,96% Consejo Nacional de Rectores (Homologados) 12 58,33% 41,67%

La mayor tasa de aprobación fue registrada por la Universidad de Costa Rica, cuyos egresados superaron ampliamente el promedio nacional al alcanzar un 90,29% de resultados positivos en esta convocatoria.

El rector, Carlos Araya Leandro, afirmó en su perfil de Facebook que los resultados constituyen evidencia empírica del modelo formativo público basado en investigación científica, ética profesional y compromiso social.

En contraste, varias universidades concentraron altos porcentajes de reprobación, especialmente aquellas con mayor volumen de aspirantes, lo que incrementa el número absoluto de médicos que deben repetir el proceso.

El comportamiento general confirma que el examen continúa funcionando como un filtro determinante para el ingreso al mercado laboral médico, con implicaciones directas sobre oferta profesional y planificación del recurso humano en salud.

Los médicos que aprobaron podrán avanzar ahora hacia su incorporación oficial al Colegio, mientras que quienes reprobaron deberán esperar nuevas convocatorias, prolongando su ingreso al ejercicio clínico nacional.