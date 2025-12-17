Economía y Política

Más salarios ‘ricos’ o más salarios ‘pobres’: vea cuántos salarios menores a ¢500.000 o superiores a ¢1 millón se pagan en cada distrito

‘EF’ procesó los datos salariales de todo Costa Rica por distrito y le dice cómo son los salarios que se pagan en cada rincón del país

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

A nivel general, en Costa Rica, se pagan 1,52 millones de salarios que se dividen de la siguiente manera: hay un 45,26% que no superan los ¢500.000; otro 30,68% que van de los ¢500.000 a ¢1 millón; un 22,61% que gana entre ¢1 millón y ¢4 millones; y un 1,45% que gana más de ese monto.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
salariosSalarios 2025
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.