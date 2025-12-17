Más salarios ‘ricos’ o más salarios ‘pobres’: vea cuántos salarios menores a ¢500.000 o superiores a ¢1 millón se pagan en cada distrito

A nivel general, en Costa Rica, se pagan 1,52 millones de salarios que se dividen de la siguiente manera: hay un 45,26% que no superan los ¢500.000; otro 30,68% que van de los ¢500.000 a ¢1 millón; un 22,61% que gana entre ¢1 millón y ¢4 millones; y un 1,45% que gana más de ese monto.

Los datos, sin embargo, son muy distintos entre distritos.

Por ejemplo, hay territorios como Guápiles, de Pococí, donde se pagan casi 12.000 remuneraciones y hasta un 75,2% de ellas son menores a ¢500.000; pero también hay otros como San Antonio, de Belén, donde se pagan cerca de 13.000 remuneraciones y un 74,5% superan esa misma barrera.

También hay distritos como Calle Blancos, en Goicoechea, donde se contabilizan hasta 14.500 registros salariales y sus montos se dividen casi por partes iguales entre los que no suben de los ¢500.000 (34,6%), los que no suben de ¢1 millón (35,2%) y los que van de ¢1 millón en adelante (30,2%).

Para realizar esta radiografía salarial, El Financiero procesó los datos de todos los salarios brutos que se pagaron en Costa Rica durante el mes de octubre de 2025 (el registro de planillas más reciente en el país).

El distrito en el que hay una mayor cantidad de salarios mayores de ¢4 millones disponibles es Catedral, de San José. Allí, un 5,8% de las remuneraciones son superiores a esa cifra. (Shutterstock)

En esta tabla puede revisar la información de todos los distritos en los que se registra el pago de salarios formales en el país.

Los datos evidencian, como es usual cuando se analizan registros socioeconómicos en Costa Rica, que en el país hay dos tipos de distritos: los del anillo central de la Gran Área Metropolitana (GAM) y de algunos otros pocos centros urbanos, cuyo mercado laboral es más sofisticado y ofrece mejores remuneraciones; y los de la periferia, en donde los salarios que se pagan dentro del mercado formal son pocos y menos competitivos.

Entre los distritos donde se registran más de 1.000 salarios, los tres en los que hay una mayor proporción de salarios inferiores a ¢500.000 son Santiago, de San Ramón (89,96%); Cahuita, de Talamanca (86,31%); y Daniel Flores, de Pérez Zeledón (85,2%). En cambio, los tres con una mayor proporción de salarios de entre ¢1 millón y ¢4 millones son Catedral (49,12%) y Hospital (45,95%), de San José, y La Asunción, de Belén (47,97%).

La escalera salarial varía sustancialmente entre regiones urbanas y rurales, del centro del país y de la periferia.

En los distritos más pujantes del anillo central de la GAM las estructuras salariales suelen ser más variadas. Fuera, predominan las remuneraciones más bajas. (Rafael Pacheco Granados)

Esta nota es parte de una serie de publicaciones sobre salarios formales en Costa Rica en 2025. Puede encontrar todos los artículos en la siguiente dirección: Especial Salarios 2025.