Economía y Política

Más tecnología, mismos límites: ¿cuán capaz es el fisco costarricense de cobrar sus impuestos?

El uso de inteligencia artificial ya permite a Hacienda detectar esquemas complejos de evasión fiscal; sin embargo, limitaciones de personal, acceso a la información y diseño del sistema siguen condicionando su capacidad de control

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Por Josué Alfaro

El uso de nuevas tecnologías le permitió al Ministerio de Hacienda descubrir un entramado de sociedades y personas que se dedicaban a comprar y vender facturas, con el fin de simular operaciones y pagar menos impuestos. En total, se detectaron comprobantes falsos por unos ¢80.000 millones en favor de unos 200 contribuyentes.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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