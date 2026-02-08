Economía y Política

Moody’s ve ‘un reordenamiento político decisivo’ en Costa Rica tras la victoria holgada de Fernández y el PPSO

La calificadora considera que la nueva mayoría legislativa del oficialismo podría suscitar reformas fiscales y de financiamiento

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

El resultado de las elecciones presidenciales y legislativas del 1.° de febrero pasado produjo un “reordenamiento político decisivo” en Costa Rica. Así lo evaluó la calificadora de riesgo Moody’s Ratings, en un informe publicado tras la holgada victoria de Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano (PPSO).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Moody'sEleccionesLaura FernándezElecciones 2026
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.