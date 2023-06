Nintendo, YouTube Music, Disney+... Esta es la lista actualizada de los 148 servicios por internet que pagan IVA en Costa Rica

La Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda actualizó la lista de servicios digitales transfronterizos sobre los que debe cobrarse el 13% del impuesto al valor agregado (IVA). La institución agregó 13 nuevos sitios.

Estos están descritos con las siguientes tramas: office practicum, zynga inc, yoozoo, uber pass, g2a.com, eneba, IVA-Disney Plus, Lilith mobile, adobe.acropro.subs.adobe.com, indrive.san.jose, long tech, you tube music y playrix games.

El cobro en estas plataformas inició desde el jueves 1.° de junio.

LEA MÁS: Inscripción de Airbnb ante Hacienda evitará doble cobro del IVA a costarricenses

De la lista se excluye a Airbnb, pues esta empresa de alojamientos informó esta semana que se incribió como contribuyente ante la administración tributaria para el respectivo cobro del IVA.

Los servicios digitales transfronterizos son aquellos que brinda un proveedor internacional no domiciliado en Costa Rica por medio de internet, de una aplicación o cualquier otra plataforma digital y que son consumidos en el territorio costarricense.

“Los servicios que se incorporan se suman a la lista taxativa que constantemente actualiza la administración tributaria para que las entidades bancarias costarricenses realicen el cobro respectivo de este servicio para incrementar el sistema recaudatorio”, indicó Mario Ramos, director general de Tributación.

La lista vigente la conforman ahora 148 tramas vinculadas con este tipo de negocio, según consta en el sitio web de Hacienda.

Click para ver el PDF Lista de proveedores de servicios transfronterizos del Ministerio de Hacienda. DESCARGAR PDF