No todo es el colegio: los estudiantes de los 15 centros privados con mejor desempeño de admisión a la UCR registraron brechas de cientos de puntos

Pagar la matrícula para estudiar en uno de los colegios privados con mejores resultados en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) no garantiza obtener una calificación sobresaliente por sí solo. Incluso dentro de estas instituciones, las diferencias entre los estudiantes pueden ser enormes.

Los alumnos con las notas más altas y las más bajas de los 15 colegios privados mejor posicionados en la prueba registraron diferencias de entre 192 y 455 puntos durante el proceso de admisión 2025-2026. Es decir, detrás de los promedios institucionales superiores a 615 puntos conviven resultados individuales muy distintos.

Un análisis de EF, elaborado con los resultados individuales anonimizados de la prueba, encontró que esas diferencias son comunes. El ejercicio solo consideró a los 15 colegios con mejores promedios entre aquellos que registraron más de 10 estudiantes que realizaron la prueba.

Las altas diferencias de calificaciones entre estudiantes de un mismo colegio demuestran que en el desempeño académico de un alumno no solo interviene su entorno educativo más próximo, como el centro educativo o sus profesores. También sus propias características individuales. (JOHN DURAN/John Durán)

Casi 500 puntos

Las diferencias entre notas máximas y mínimas pueden alcanzar los cientos de puntos.

El caso más llamativo de todos se registró en el Colegio Metodista, que ocupa la sexta posición de desempeño entre los colegios privados seleccionados.

A pesar de que su promedio es de 633,57 puntos con 58 aplicantes totales, la persona con un mejor resultado obtuvo 778,92 puntos, mientras que la de menor calificación apenas alcanzó 323,66 puntos (menos de la mitad). La distancia entre ambos extremos fue de 455,26 puntos, pese a que los dos estudiantes procedían del mismo colegio.

El caso de esa institución, sin embargo, no es el único contraste relevante.

En el Colegio Internacional SEK, con 53 aplicantes y un promedio de 632,58 puntos, la calificación más alta llegó a 755,19 puntos y la más baja fue de 399,01, para una diferencia de 356,18 unidades; mientras que en el Saint Anthony High School, cuarto lugar del ranking, los extremos fueron 767,44 y 420,61 puntos, para una distancia de 346,83 puntos, a pesar del promedio general de 638,81 unidades.

También destacaron casos como el Colegio Bilingüe Saint Paul, con una brecha de 341,46 puntos entre sus 61 aplicantes, o el Colegio Blue Valley, donde la diferencia fue de 336,40 puntos entre sus 33 aplicantes.

Las distancias reflejan que un promedio elevado no significa necesariamente que todos los estudiantes de una institución alcancen resultados idénticos o similares. Las condiciones sociales, culturales, económicas y hasta coyunturales de los estudiantes, previas a su ingreso a cualquier institución académica, también son decisivas para su desempeño.

Promedios y diferencias

Las diferencias también aparecen cuando se examina cuánto se alejan las calificaciones individuales de la media de cada colegio.

El colegio Europeo, por ejemplo, registró un promedio de 621,93 puntos entre sus 23 aplicantes, pero su mejor calificación fue de 777,08. Es decir, la nota más alta superó en 155,15 puntos a la media, la mayor diferencia entre las 15 instituciones revisadas.

En el extremo contrario, la nota mínima del Metodista casi se queda 310 puntos por debajo del promedio.

Los contrastes incluso aparecen en los tres colegios privados con mejores promedios.

El Saint Francis College, segundo del recuento general con 657,03 puntos, presentó una diferencia de 318,89 puntos entre su mejor y su peor nota; mientras que en el Colegio Británico, tercero con 656,91 puntos de promedio, la diferencia es de 298,96 puntos.

El Colegio Yorkin, de Curridabat, es el colegio privado con mejor desempeño en las pruebas de la UCR. Su estudiante con una nota más baja en la prueba de 2025 incluso superó los 550 puntos de 800. (Lilly Arce Robles.)

Caso Yorkin

El Colegio Yorkin de Curridabat, sin embargo, es un caso destacado. No solo encabezó el ranking privado con un promedio de 682,06 puntos entre 18 aspirantes, sino que además presentó la menor distancia entre sus extremos.

Su nota más alta fue de 745,18 puntos y la más baja, de 552,62, para una diferencia de solo 192,56 puntos.

El Yorkin fue el único de los 15 colegios analizados cuya calificación mínima superó los 550 puntos.

Esto no significa que todos sus estudiantes obtuvieran resultados idénticos, pero sí que sus extremos estuvieron más próximos entre sí.

Los resultados generales del ejercicio no explican por sí solos las causas de las diferencias, pero sí son evidencia de que las brechas existen y son relevantes. Incluso en los colegios privados con los mejores desempeños de todo el sector existen variaciones que van más allá del centro educativo.