Economía y Política

No todo es el colegio: los estudiantes de los 15 centros privados con mejor desempeño de admisión a la UCR registraron brechas de cientos de puntos

Las diferencias entre las notas más altas y más bajas en los colegios con desempeños más destacados alcanzan cientos de puntos. Los resultados individuales muestran realidades muy distintas detrás de los promedios generales

Por Josué Alfaro

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Pagar la matrícula para estudiar en uno de los colegios privados con mejores resultados en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) no garantiza obtener una calificación sobresaliente por sí solo. Incluso dentro de estas instituciones, las diferencias entre los estudiantes pueden ser enormes.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.