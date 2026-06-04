Economía y Política

No todos los partidos podrán deuda política por las elecciones 2026: conozca los montos máximos asignados por el TSE

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Por Mathew Chaves

Solo cinco de las 24 agrupaciones que participaron en las elecciones nacionales del 1.º de febrero de 2026 tendrán derecho a optar por la contribución estatal para sufragar gastos de campaña, según resolvió este jueves el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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