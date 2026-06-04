No todos los partidos podrán deuda política por las elecciones 2026: conozca los montos máximos asignados por el TSE

Solo cinco de las 24 agrupaciones que participaron en las elecciones nacionales del 1.º de febrero de 2026 tendrán derecho a optar por la contribución estatal para sufragar gastos de campaña, según resolvió este jueves el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones definieron los montos máximos de deuda política para las agrupaciones que superaron los requisitos constitucionales tras las elecciones nacionales de febrero de 2026. (Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)/Tribunal Supremo de Elecciones (TSE))

La decisión distribuye un monto máximo de ₡39.292,7 millones entre los partidos que alcanzaron los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política, es decir, obtener al menos un 4% de los votos válidos o elegir al menos una diputación.

“De las 24 agrupaciones políticas participantes en el proceso electoral, solamente 5 (4 a escala nacional y una coalición) obtuvieron el derecho a la contribución estatal”, indicó el Tribunal en el comunicado de prensa.

Antes de efectuar la distribución, el órgano electoral verificó ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que ninguna de las agrupaciones beneficiarias registrara morosidades con la seguridad social.

El TSE explicó que el valor de cada voto se obtuvo al dividir el monto total de la contribución estatal entre los sufragios válidos obtenidos por los partidos con derecho al financiamiento.

Solo cinco de las 24 agrupaciones que participaron en las elecciones nacionales de 2026 tendrán derecho a optar por recursos de la deuda política, según la resolución emitida por el TSE.

“Ello da como resultado un valor por cada voto de ₡8.414,54”, señaló la institución.

Con base en ese cálculo, los montos máximos a los que podrá optar cada agrupación son los siguientes:

Pueblo Soberano (PPSO): ₡20.138.439.894.

Liberación Nacional (PLN): ₡12.230.404.378.

Frente Amplio (FA): ₡3.452.085.684.

Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN): ₡1.929.237.379.

Unidad Social Cristiana (PUSC): ₡1.542.580.423.

La agrupación con mayor monto potencial es Pueblo Soberano, partido que ganó las elecciones nacionales y que concentra poco más de la mitad de todos los recursos disponibles para la deuda política.

No obstante, el Tribunal aclaró que estos montos representan únicamente el límite máximo al que puede aspirar cada partido y no un desembolso automático.

El Tribunal Supremo de Elecciones fijó en ₡8.414,54 el valor de cada voto válido para calcular los montos máximos de la contribución estatal que podrá reclamar cada partido. (Albert Marín/Elecciones 2026.)

Para acceder a los recursos, las agrupaciones deberán demostrar los gastos efectuados durante la campaña electoral mediante facturas, contratos, comprobantes y demás documentación de respaldo.

“Los partidos políticos deberán presentar comprobantes, facturas, contratos y toda la documentación original que resulte pertinente para justificar los gastos de ese periodo”, señaló el comunicado.

Las agrupaciones tendrán plazo hasta el próximo 24 de junio para presentar sus liquidaciones ante el TSE. Posteriormente, el organismo revisará la documentación y emitirá una resolución definitiva sobre el monto que efectivamente corresponde reconocer a cada partido.

Según recordó la autoridad electoral, únicamente serán susceptibles de reintegro los gastos realizados entre el 1.° de octubre de 2025 y el 18 de marzo de 2026, es decir, hasta 45 días después de celebradas las elecciones nacionales.

De esta forma, 19 partidos políticos quedaron sin posibilidad de acceder a recursos de la deuda política, mientras que cinco agrupaciones concentrarán la totalidad de los fondos estatales destinados al financiamiento electoral.