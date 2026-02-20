Economía y Política

Nogui Acosta, futuro jefe de fracción oficialista: ‘No veo competencia entre Chaves y Fernández, veo complementariedad’

Nogui Acosta reconoce que Laura Fernández y Rodrigo Chaves serán líderes para el PPSO, pero descarta pugnas internas. Según dice, el verdadero desafío del oficialismo no será mantener su cohesión, sino responder a las altas expectativas

Por Josué Alfaro

Nogui Acosta asumirá la jefatura de fracción del el Partido Pueblo Soberano (PPSO) a partir del próximo 1.° de mayo, y reconoce que el oficialismo tendrá un liderazgo compartido entre la presidenta Laura Fernández y el actual mandatario Rodrigo Chaves. Sin embargo, descarta que existan pugnas internas. “No veo una competencia entre una personalidad y la otra. Veo complementariedad”, aseguró en entrevista con EF, solo horas después de confirmarse su designación como principal vocero del gobierno en Cuesta de Moras.








