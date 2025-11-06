Economía y Política

Nueva encuesta detalla cómo es el perfil de los votantes indecisos, el grupo que definiría las elecciones del 2026

Los indecisos representan la mayoría de las personas con intención de voto. El Idespo de la UNA analizó las características socioeconómicas de este grupo y también exploró los motivos de su falta de decisión

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

A tres meses de las próximas elecciones nacionales, la indecisión marca el escenario político. Más de la mitad de las personas con intención de votar en los próximos comicios todavía no saben por cuál candidato o candidata votar para la Presidencia de la República, según la última encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA) que se publicó este jueves de noviembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EleccionesElecciones 2026EncuestaIdespoUNA
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.