Economía y Política

OCDE: Sin estas enfermedades, el PIB anual de Costa Rica podría aumentar más de un 3% entre 2026 y 2050

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Por Redacción EF

Mientras la discusión fiscal en Costa Rica suele concentrarse en la eficiencia del gasto y la Regla Fiscal, un nuevo informe de la OCDE titulado “Los beneficios de abordar las enfermedades no transmisibles (ENT)” revela que el mayor motor de crecimiento económico oculto para el país no está en las aduanas ni en las tasas de interés, sino en la salud metabólica de su fuerza laboral.








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Redacción EF

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