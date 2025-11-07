Economía y Política

Ocho cantones carecen de educación técnica pese a demanda de talento especializado

Esos cantones tienen un desempeño de competitividad entre emergente y deficiente, según el Índice de Competitividad Cantonal 2025.

Por Tatiana Soto Morales

El Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2025 reveló un déficit de formación técnica en ocho cantones del país, de los cuales la mitad se ubican fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).








