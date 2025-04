Óscar Arias y Vanessa Castro se unen a la lista de políticos de Costa Rica a quienes Estados Unidos les revocó la visa

El expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010) y la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), son los nuevos nombres de costarricenses sancionados por el Gobierno de Estados Unidos con el retiro de la visa.

Castro confirmó a los medios de comunicación que este martes 1.° de abril recibió una notificación en la que se indicaba que la revocatoria fue aprobada el lunes 31 de marzo.

En el caso de Arias, el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, corroboró la información y agregó que el exmandatario recibió un correo con la noticia en la mañana de este mismo martes.

“Lo que sabemos, en este momento, es que a don Óscar le llegó un correo notificándole (el retiro). Es todo lo que tenemos en este momento, no sabemos las razones”, dijo Guillén, según publicó el diario La Nación.

Horas después, Guillén declaró que este hecho es “un síntoma de la deriva antidemocrática a nivel global y local en Costa Rica”. Además, adujo que este retiro pueden deberse a las posturas críticas de Arias contra los gobiernos de Estados Unidos y de Costa Rica.

El retiro de la visa a Arias llega días después de que el expresidente criticara una actitud sumisa del Gobierno de Rodrigo Chaves ante Estados Unidos, en ocasión de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Costa Rica a inicios de febrero.

“En mis gobiernos, Costa Rica nunca recibió órdenes de Washington, como si fuéramos una república bananera”, afirmó Arias en ese momento.

El exmandatario también ha expresado críticas hacia el gobierno estadounidese de Donald Trump. Por ejemplo, ha cuestionado la postura de Estados Unidos frente a China, señalando que el país norteamericano “es una nación en búsqueda de un enemigo”.

Asimismo, a finales de febrero, volvió a cargar contra Trump al criticar una conferencia que tuvo en conjunto con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Sobre este evento expresó que “estuvo ausente la diplomacia, la mesura, el respeto y la calma” y reprochó que Trump utilizó palabras intimidatorias.

Óscar Arias y Vanessa Castro recibieron este mismo martes la notificación de la revocatoria de sus visas de ingreso a Estados Unidos. (Archivo GN/Archivo GN)

Este 1.º de abril Arias ofreció una conferencia de prensa en su casa. En la actividad el exmandatario reconoció estar sorprendido por la noticia del gobierno estadounidense y carecer de una razón puntual.

“Si alguien quiere usar una represalia para silenciarme no me van a silenciar, pero sí me pueden hacer daño con que yo no pueda viajar a Estados Unidos” dijo el premio Nóbel de 1987.

Además el expresidente dijo que no cree que el gobierno esté involucrado en el retiro de su visado. “Acepto la decisión como una decisión a la cual tiene derecho el gobierno de Washington”, agregó.

Por su parte, la diputada Castro indicó a medios que indagará más sobre el tema antes de dar una declaración oficial. La legisladora ha manifestado anteriormente que sufre persecución política por parte del gobierno de Rodrigo Chaves.

En marzo del 2024, Castro denunció una supuesta injerencia de Chaves para que Repretel prescindiera de sus servicios como asesora. Casa Presidencial admitió luego que realizó consultas sobre la relación laboral de Castro con empresas privadas del sector de telecomunicaciones, bajo el argumento de una preocupación por la participación de la diputada en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Más nombres

Los casos de Arias y Castro se unen a los de otros tres políticos que han sido objeto de la misma sanción por parte del gobierno estadounidense.

Dos son las diputadas Johanna Obando y Cinthia Córdoba, ambas del Partido Liberal Progresista (PLP). Obando ha sido una voz crítica en contra del decreto que dejó por fuera a las empresas chinas, del concurso de redes 5G en Costa Rica.

Además, se había dado a conocer que ambas legisladoras mantuvieron una reunión con un alto cargo de la empresa Huawei.

Esta medida se comunicó días después de la visita de Rubio a Costa Rica, en la que el funcionario manifestó que colaboraría con el gobierno costarricense para “identificar a estas personas que aprovechan su cargo en el Gobierno para socavar los intereses del pueblo de Costa Rica y a favor de los actores maliciosos”.

Estados Unidos retiró las visas a tres diputados de la República: José Francisco Nicolás, del PLN; Cynthia Córdoba y Johanna Obando, ambas del PLP. (Archivo GN/Archivo GN)

Caso similar es el del diputado liberacionista José Francisco Nicolás, quien también perdió su visa estadounidense. Nicolás ha sido señalado como uno de los cuatro congresistas que tenían una relación cercana y sostuvieron reuniones privadas con representantes de Huawei.

El verdiblanco achacó la decisión de Estados Unidos a una posible influencia o solicitud de la administración Chaves Robles.

Días antes, la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca, también había recibido la revocatoria de su visa de ingreso a Estados Unidos.