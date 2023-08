Ozempic en Costa Rica: tres testimonios de pacientes que han utilizado el medicamento para diabéticos que está de moda para bajar de peso

Ozempic se aplica mediante una inyección. El precio de la caja con un lapicero inyectable y cuatro dosis (para un mes) tiene un precio que supera los ¢108.000, y actualmente hay escasez en el mercado local.

Este fármaco contiene semaglutida, que permite reducir el azúcar en sangre y genera una sensación de saciedad prolongada, por lo que el paciente come menos.

Los pacientes consultados para este artículo recomiendan el uso de Ozempic pero hacen un llamado a las autoridades a regular su venta en el país, que actualmente se da por la libre, según pudo comprobar este medio, y a pesar de lo que indica el Ministerio de Salud.

Estas son las historias:

La primera es la de una mujer de 42 años que pidió no revelar su identidad para esta publicación. Ella no tiene ningún padecimiento asociado a la diabetes, pero conoció Ozempic por recomendación médica.

“Lo conocí por una endocrinóloga, ella lo recomendó con una dosis muy baja (0,25 mg) y después la fuimos aumentando. Hasta ese momento (aumento de dosis) empecé a ver resultados. La tomé por tres meses y bajé 7 kilos en ese tiempo, se me quitó la ansiedad y ahora seis meses después todo sigue muy bien, aunque ya no lo utilizo”

Menciona además que cuando lo utilizaba no le costaba conseguirlo en las farmacias, pero sabe que ahora está agotado por la “moda”.

En cuanto a los efectos secundarios que puede generar Ozempic, la exusuaria asegura que no tuvo consecuencias adversas.

“Recomendaría el Ozempic pero con supervisión médica. Por un lado, me gustaría que fuera más estricto y con restricción, pero por otro lado es una ayuda muy grande para aprender a comer. Lo dejé de tomar porque llegué a la meta que quería, fue la condición de la doctora: no abusar del medicamento”, finalizó.

La segunda experiencia es la de Jeanette Cortés, de 56 años y que sufre de prediabetes.

En su caso, ha utilizado Ozempic desde enero anterior, pero ha tenido que interrumpir su tratamiento porque en ocasiones no logra encontrarlo en farmacias.

“Soy prediabetica, con niveles de azúcar muy altos. Un profesional me envió el medicamento Ozempic y lo comencé ordenadamente con la dosis de 0.25 mg. Como empezaron a recomendarlo y es de venta libre, se puso escaso. En lo personal eso me ha afectado mucho porque tuve que usar otros medicamentos que no me han funcionado igual”

— Jeanette Cortés, utiliza Ozempic