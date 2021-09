Pago electrónico de peajes de ruta hacia San Ramón iniciará a más tardar en noviembre

Ampliación Ruta1 Alajuela, San Ramón (Fotografía: Alonso Tenorio/Archivo) (alonso tenorio)

El cobro electrónico de los peajes sobre la ruta 1 hacia San Ramón iniciaría a más tardar en noviembre, con lo que se espera agilizar el tránsito por esa carretera.

La orden de inicio del contrato entre el Fideicomiso Ruta Uno y la empresa contratista se dio el pasado 26 de agosto, fecha a partir de la cual se cuenta con dos meses de plazo máximo para implementar la solución ofertada.

“Actualmente la contratista se encuentra con las labores de importación de los equipos requeridos y del diseño eléctrico, así como las visitas para determinar las mejoras que se requieran realizar en las estaciones de peaje”, aseguró la gerencia de Operación y Mantenimiento de la Unidad Administradora de Proyecto (UAP) del Fideicomiso.

El contrato prevé que el servicio entre a funcionar de manera simultánea en las dos estaciones de peaje actuales de esa ruta: Río Segundo y Naranjo.

No obstante, el proceso de implementación se desarrollará por fases. En una primera fase, la modalidad de pago que se implementará es stop and go (pare y siga), lo que significa es que el usuario deberá detenerse unos segundos para realizar el pago, ya sea en efectivo o con el dispositivo TAG.

Al llegar a la caseta de peaje, la persona cobradora clasificará manualmente el pago y, una vez efectuado, el conductor podrá seguir su recorrido.

Los dispositivos TAG o transponder, son los que permiten realizar el cobro de manera electrónica y que cada usuario debe costear.

Según indicó el Fideicomiso, la empresa adjudicada utilizará un sistema que permitirá el uso de dispositivos de ciertas marcas de TAG que ya se encuentran en el mercado (como Quickpass y Compass), por lo que el sistema funcionará de forma similar al que ya se aplica en la ruta 27 hacia Caldera.

El Fideicomiso precisó que esta primera etapa es temporal y se realizará de esta manera “dadas las características actuales de las estaciones de peaje y la capacidad de la vía en esos sectores”.

Posteriormente, en una segunda fase, se implementará un cobro automatizado integral (sin necesidad de detenerse), así como carriles exclusivos para el pago automatizado, carriles de pago mixto y carriles exclusivos para el pago en efectivo.

Antes de eso, el Fideicomiso prevé el mejoramiento de la infraestructura de los peajes existentes, tareas incluidas en el lote 2b del programa de Obras Impostergables (OBIS). Esta renovación permitirá, en el caso de Río Segundo, aumentar la cantidad de casetas de cobro.

Las ganancias por peajes constituyen el principal financiamiento para las obras que se desarrollan sobre la ruta 1, las cuales se ejecutan previo a la ampliación del tramo entre San José y San Ramón.