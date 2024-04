Palabras de Rodrigo Chaves en Limón sacuden la carrera por la presidencia legislativa. Vea cómo está el tablero para el 1.° de mayo

Las palabras del presidente Rodrigo Chaves en contra de dos diputados y de la contralora general Marta Acosta durante una actividad organizada por el Gobierno en Limón cambiaron la disposición de las piezas en el tablero político, de cara al próximo 1.° de mayo en la Asamblea Legislativa. Esta es la fecha en la cual los legisladores deberán renovar sus principales autoridades, incluida la presidencia del Congreso.

A pesar de que hasta hace solo unos días la mayoría de las bancadas coincidían en que los votos de los diputados afines al Gobierno serían claves para concretar cualquier aspiración y definir a la persona que ocupará la presidencia en Cuesta de Moras, dos actores (de los dos principales bandos que aspiran al cargo) anunciaron públicamente su intención de deponer las negociaciones con Chaves, a pesar de la importancia que ello tiene para obtener el apoyo de los legisladores oficialistas.

El primero de estos dos actores fue el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, quien busca su segunda reelección en el cargo. El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) rechazó una invitación que tenía para reunirse con Chaves este 19 de abril ante las declaraciones, las cuales consideró como “innecesarias e improcedentes”.

“No son de recibo los ataques verbales infundados que procuran socavar la independencia de la Asamblea Legislativa o de la Contraloría”, añadió en una carta directa que remitió al mandatario.

El segundo actor que se apartó de las negociaciones con Chaves fue Eliécer Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP). Esta es una de las tres agrupaciones que hasta esta semana mantenían negociaciones activas con el oficialismo para intentar evitar una reelección de Rodrigo Arias y que incluso se habían reunido con jefe de Estado en Casa Presidencial para conversar sobre eventuales intereses comunes.

“No podemos seguir en una negociación en estas circunstancias”, declaró el legislador, en entrevista con el periódico La Nación.

Rodrigo Chaves se reunió la semana pasada con los diputados Alejandro Pacheco, Horacio Alvarado, Fabricio Alvarado y Eliecer Feinzaig en Casa Presidencial, para negociar elección del directorio de la Asamblea Legislativa. (JOHN DURAN)

Las declaraciones de Chaves

Las declaraciones de Chaves se produjeron en una actividad que organizó el Gobierno este 16 de abril, denominado “Trabas para Limón”, en la provincia caribeña.

El presidente criticó duramente a los diputados Katherine Moreira y Geison Valverde, del Partido Liberación Nacional (PLN), por no asistir al evento, y los acusó de “abandonar” a su territorio.

“Katherine Brown, ¿ustedes la conocen? Sí la conocen, lo que pasa es que se olvidaron de ella porque ella se olvidó de Limón. Saludos muy especiales a doña Katherine. Falta también Geison, el de Guápiles. ¿Quién se acuerda de Geison? Otro que se olvidó de su provincia”, dijo el mandatario frente a los asistentes.

En el mismo acto, el presidente Chaves también acusó a la Contraloría General de la República de frenar la construcción de la Terminal de Cruceros y Marina de Limón por “leguleyadas”. Según dijo, la CGR le recordó al Ejecutivo que esta obra debería hacerse a través de los procedimientos de contratación legalmente habilitados.

Chaves también aseguró que la contralora Marta Acosta “está sentada en la galleta y no se va a mover”, por lo que invitó a la población de la provincia a presionar y evitar “un incendio”.

“La Contraloría nos da detalles sobre lo que considera un recordatorio. ‘No, no, no. No es una orden, no; no es una disposición, no; no es un acto de naturaleza anulatoria... pero les recuerdo...’ Eso es como llegar a un restaurante y poner una AK-47 en la mesa, con cara de matón, y decir ‘les recuerdo que aquí el que manda soy yo”, aseguró el presidente sobre la gestión de la CGR. Además, dijo pensar que el ente contralor interpreta la ley “a su antojo” y que la institucionalidad del país sufre de una “arbitrariedad escandalosa”.

¿Cómo cambia el tablero para el 1.° de mayo?

Hasta este 17 de abril se conocen dos grupos bien definidos en el Congreso, de cara a las elecciones internas del próximo 1.° de mayo.

Un bloque conformado por la candidatura del liberacionista Rodrigo Arias para la reelección, quien ha reconocido tener el respaldo de solo 17 congresistas hasta el momento. Dichos votos corresponden a toda la bancada del PLN, con excepción de dos congresistas que no le han confirmado del todo su apoyo, el desamparadeño Gilberth Jiménez y la alajuelense Montserrat Ruiz, según informó días atrás el propio Arias.

El otro bloque está compuesto por las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Nueva República y el PLP, las cuales suman 22 votos en conjunto. Ellos han planteado impulsar la candidatura del socialcristiano Horacio Alvarado para relevar al actual jerarca del Congreso.

Hasta el momento, ninguno de los aspirantes suma los 29 votos que necesitan (mayoría absoluta del Congreso) para acceder a los puestos de poder de la Asamblea, lo cual ha hecho que desde ambos sectores se cataloguen como “claves” los votos del oficialismo y sus diputados.

Las nuevas posiciones de Arias y del PLP, sin embargo, suponen una nueva dificultad para que cualquiera de los grupos pueda sumar el respaldo necesario .

En las elecciones de cada 1.° de mayo solo se puede ganar con menos de 29 votos en aquellos casos en los cuales, pasadas las primeras votaciones, solo quedan los dos aspirantes más votados en la contienda y se deben sumar los votos blancos y nulos al que lidera la votación, a modo de desempate.

Este es un escenario poco común, pero que ya llegó a definir elecciones como las del período 2017-2018 y que este año podría volver a ocurrir, tomando en cuenta que los legisladores del Frente Amplio (FA) rechazan la continuidad de Rodrigo Arias en la presidencia del Congreso, pero tampoco ven aceptable aliarse con la representación de gobierno.

“Es un gobierno que sin ningún reparo idolatra y de alguna forma se empecina a llevarnos hacia la violencia”, dijo este 17 de abril la frenteamplista Sofía Guillén, en el Plenario legislativo.

Rodrigo Arias afirma que hasta este momento no dispone de los 29 votos que necesita para seguir en la Presidencia legislativa, pero descarta una renuncia a su candidatura. (Albert Marín)

¿Qué dice Chaves?

El presidente Rodrigo Chaves se refirió este miércoles sobre la postura de Arias, el actual presidente legislativo, de renunciar a su reunión de este 19 de abril en Zapote.

Chaves dijo observar una “sobrerreacción” y “asimetría moral” por parte de los legisladores, pues a él constantemente recibe calificativos como “machista”, “violador” o “asesino”; mientras que su deseo únicamente fue cuestionar la ausencia de los dos legisladores a un acto de importancia para su provincia.

“Que no les haya gustado, diay, qué pena”, indicó.

También comentó que todavía falta mucho para el 1.° de mayo y que dos semanas son “una eternidad” en los procesos políticos; por lo que no cierra la puerta a futuras reuniones con el propio Arias o con otros contendientes que surjan.

“Yo lo que creo es que Don Rodrigo es un hombre inteligente, un hombre maduro, con mucha experiencia política, pero se le hizo un avispero en la fracción hoy y que prudentemente está diciendo ‘yo no quisiera ir, mejor que no nos veamos’”, subrayó.

Chaves respondió a este caso durante su conferencia de prensa usual de todos los miércoles, pasado el mediodía. Esto ocurrió antes de que el PLP anunciara su cambio de postura en relación con las negociaciones con el Gobierno.