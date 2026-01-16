Papeleta para diputados por Alajuela en las elecciones del 2026 de Costa Rica

El próximo 1.° de febrero, los electores de la provincia de Alajuela se enfrentarán a una decisión determinante para la gobernabilidad del país. La provincia no solo aportará un caudal electoral masivo, sino que en esta ocasión adquiere un peso político superior dentro de la Asamblea Legislativa.

La dinámica en las urnas alajuelenses será de las más observadas, dado que la provincia experimentó un crecimiento demográfico sostenido que alteró la distribución tradicional del poder. Los 16 cantones que integran este territorio electoral serán el escenario de una disputa por cada voto residual, bajo el sistema de cociente y subcociente que rige en Costa Rica.

Este proceso electoral se desarrolla en un contexto de 3,73 millones de costarricenses habilitados para votar, bajo la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Como es habitual, el organismo electoral realiza un despliegue técnico para asegurar la transparencia en la emisión y conteo de cada sufragio.

Alajuela gana una curul tras el Censo 2022

Uno de los cambios más relevantes para estas elecciones es que Alajuela elegirá 12 diputados para el periodo 2026-2030. Esta cifra representa un aumento de un escaño respecto a la conformación actual, ganando la posición que anteriormente pertenecía a la provincia de San José debido a las variaciones demográficas.

Con este ajuste, Alajuela se consolida como la segunda provincia con mayor representación legislativa en el país, representando el 21,1% del total del plenario. Este crecimiento en el número de curules intensifica la competencia entre los 20 partidos inscritos en la provincia para este proceso electoral.

La papeleta de diputados por Alajuela contará exclusivamente con las opciones nacionales, ya que en este territorio no participan agrupaciones provinciales específicas para el cargo legislativo. Todos los partidos en competencia tienen alcance en las siete provincias de Costa Rica.

El TSE inscribió un total de 1.267 candidaturas a nivel nacional, tras rechazar 96 solicitudes por incumplimientos técnicos. En Alajuela, no se registraron descalificaciones masivas que alteraran las nóminas principales, aunque los partidos debieron asegurar el cumplimiento de la paridad de género y la alternancia.

En total, la provincia cuenta con 218 candidatos a diputados debidamente inscritos para las elecciones de febrero.

Candidatos a diputados y partidos en la papeleta de Alajuela

A continuación, se detalla la conformación de las listas de candidatos por partido político para la provincia de Alajuela, respetando el orden y los nombres ratificados ante el organismo electoral:

Justicia Social Costarricense (PJSC):

Ronald Brenes Chaves Yorleny Patricia Marín Mata Alexander Martín Cortés Campos Rosa María Picado González Luis Geovanni Vargas Rocha Dary María Reyes Tapia Jorge Gamboa Zamora Raquel María Campos Rodríguez Mainier Antonio Barboza Soto

Progreso Social Democrático (PPSD):

Ana Margarita Sánchez Morales José Marvin Ortiz Ruiz Liliana María Fonseca Vásquez Rigoberto Medrano Medrano Lisbeth Villalobos Hernández Johan Orozco Jiménez María Fernanda Corella Alvarado Yesy Emmanuel Víquez García

Unión Costarricense Democrática (PUCD):

José Edgardo Morales Romero Dinia Vanessa Piedra Jiménez Alexis Espinoza Chaves Ismenia Ochoa Acevedo Fulvio Espinoza Sequeira Yorleni Jara Vásquez Alejandro Arce Monge Mariana Lucía Díaz Núñez José Daniel Allan Castro Crisia Vanessa Ramírez Álvarez Ronald Antonio Calero Solano Harlen Serrano Hernández

Unidos Podemos (UP):

Jorge Ernesto Ocampo Sánchez Julia Patricia Romero Barrientos Jorge Esteban Chaves Varela Stefany Ulloa Guerrero Elías Mateo Chaves Hernández Elizabeth Vargas Rodríguez José Daniel Vindas Araya Victoria Eugenia Jiménez Mora José Daniel Vargas Chaves Dariana Marín González José Daniel Carranza Miranda

Nueva Generación (PNG):

Osvaldo Alpízar Núñez Aracelli Segura Retana José Enrique Medrano Araya Rosiris Arce Abarca Jimmy Reinier Rojas Chavarría

Esperanza y Libertad (PEL):

Álvaro Solano Lazo Shirley Montes Rojas Eliécer Solórzano Salas Marta Iris Núñez Picado Carlos Jesús Pérez Jarquín Sharlot Marcela Bolaños Tosso Jeffrey de Jesús Granados Agüero Hazel del Carmen Mairena Aburto Erick Alberto Villalobos Chavarría Litzamara del Carmen López Rivas Rodrigo Alberto Zárate Solano Karen Virginia Zeledón Cerdas

De la Clase Trabajadora (PT):

Obeth Morales Barquero Reina Rebeca Chaves González Ronald Gustavo Ardón Jiménez

Centro Democrático y Social (PCDS):

Urania María Chaves Murillo Edgardo Aragón Cruz Ashley Laureana Arias Arredondo Alejandro José Fonseca Ramírez Olga Ivánnia Salas Loría Alec Francisco Rojas Gamboa Xinia María Matamoros Ruiz Carlos Luis Valverde Zúñiga Kattia Carballo García José Elkar Alvarado Aburto

Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN):

Sergio Iván Alfaro Salas Alejandra Portillo Gómez Rodolfo Cordero Vargas Rita Méndez Villalobos Juan Carlos Quirós Vargas Ana Lorena López Castillo Juan Sebastián Machado Flores Doralys Berrocal Vega Jorge Alberto Salas Ávila María Gabriela Gutiérrez Domínguez Alejandro Morera Torres Heidy Murillo Quesada

Nueva República (NR):

Juan Diego López Quirós Andrea Catalina Madrigal Soto Ricardo Alberto Arias Gutiérrez Libia María Rodríguez Castro Henry Valerio Ramírez Johanna Mariela Bravo Calderón Marco Tulio Ugalde Porras Vilma Patricia Fallas Méndez Dilan Antonio Solís Soto Seidy Rebeca Lezcano Arias Heber Adín Lazo Barrera Rosy Katiana Chinchilla Torres

Aquí Costa Rica Manda (ACRM):

Susan Rodríguez Calvo Víctor Hugo González Vargas Irene Arroyo Araya Edward Rolando Guzmán Montero Rosa María Alvarado Alvarado Anthony Jeremy Luna Calvo

Liberal Progresista (PLP):

José Rodolfo Barrantes Corrales Katia Vanessa Arroyo Vargas Yacsem Rodríguez Morera Gisela Pérez Vargas Leonardo Campos Castillo María Fernanda Solano González Dagoberto Alpízar Campos Petrona Oporta Corea Cristian Alonso López Villalobos Francesca Zapata Blando Yelsin Gerardo Villalobos Villalobos Cristina Arias Chacón

Pueblo Soberano (PPSO):

José Miguel Villalobos Umaña Zaira Murillo Marín Gerardo Bogantes Rivera Grethel María Ávila Vargas Wilson Alfredo Jiménez Cordero Kattia María Ulate Alvarado Fernando Obaldía Álvarez Shirley del Carmen Sibaja Arias Manuel Morera Chaves María Vanessa Matamoros Salazar Roy Mario Castro Solano Cinthya de los Ángeles Segura Ramírez

Avanza (PA):

Laura Cristina Rodríguez Varela Ignacio Alberto Alpízar Castro Daniela Beatriz Brenes González

Esperanza Nacional (PEN):

Luis Ángel Ramírez Ramírez Yuset de los Ángeles Bolaños Esquivel Fernando Jiménez Villalobos Virialy Rojas Esquivel Víctor Manuel Ramírez Jiménez Maybel Tatiana Segura Sotela Arturo Rojas Mejías Silvia María Chaverri Salazar Reinaldo Emilio Quirós Vásquez María de los Ángeles Chaves Castro Sergio Denis Chavarría Calvo Fe María Chaves Segura

Liberación Nacional (PLN):

Diana Murillo Murillo Eder Francisco Hernández Ulloa Karen Tatiana Alfaro Jiménez Mario Esteban Jiménez Bogantes Adriana López López Juan Abel Beteta Ocampos Sandra Juliette Herrera Morales Kendall Fabián Valverde Molina Viviana Montero Campos Josué Rojas Carranza Mónica María Rojas Bertarioni Marvin Venegas Meléndez

Alianza Costa Rica Primero (CR1):

Gina Marcela Vargas Araya José Enrique Salas Hernández Katherine de los Ángeles Gutiérrez Méndez Alfredo Montiel Álvarez María Fernanda Salas Rodríguez Marlon Gerardo Vargas Soto María de los Ángeles Fernández Araya Luis Paulino Alfaro Porras Jeannette Gómez Juárez Paulo César Alfaro Arguedas Alejandra María Hidalgo Vargas Eliécer José Alfaro Porras

Integración Nacional (PIN):

Iary María Gómez Quesada Jorge Eduardo Abarca Vásquez Xinia López Quesada Elías Gutiérrez Romero

Frente Amplio (FA):

Edgardo Vinicio Araya Sibaja Sigrid Violeta Segura Artavia Elías Gerardo Arias Arrieta Irene Barrantes Jiménez Pedro Campos Pérez Érika Álvarez Sandi Carlos Alberto Montero Berrocal Katherine Monge Castilla Allan Antonio Vargas Calderón Ana Patricia Jiménez Arroyo José Denis Obregón Sequeira Yadira Abarca Hernández

Unidad Social Cristiana (PUSC):

Jorge Arturo Campos Araya Vanessa Ugalde Quirós Edgar Enrique Alfaro Vargas Milena María Madrigal Ávila Wilberth Martín Aguilar Gatjens Marlene Francis Mora Segura Ihann Carlos Paniagua Porras Paola Graciela Muñoz Sibaja Henry Alonso Steller Jiménez Alba Rebeca Hidalgo Barrantes Juan Carlos Rodríguez Campos Érika María Rodríguez Rojas

Esta es la papeleta para diputaciones de Alajuela. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

El sistema de elección de los 12 diputados se rige por la representación proporcional mediante cociente y subcociente. Este mecanismo asegura que los partidos con votaciones minoritarias pero significativas puedan obtener una curul, siempre que superen el umbral del subcociente electoral establecido tras el conteo de votos válidos.

Las juntas receptoras de votos estarán distribuidas en los 16 cantones de la provincia, abarcando desde las zonas urbanas del centro hasta comunidades fronterizas como Upala y Los Chiles. El TSE dispuso de tulas electorales con chips de radiofrecuencia y monitoreo por GPS para garantizar la seguridad del material.

Usted puede informarse más sobre los 218 candidatos de Alajuela utilizando la herramienta interactiva de El Financiero. Esta plataforma permite filtrar por provincia y partido para conocer las hojas de vida y antecedentes de quienes aspiran a representar a los alajuelenses en el Primer Poder de la República.

La jornada del 1.° de febrero será continua desde las 6:00 a. m., y los resultados preliminares se transmitirán conforme se cierren las mesas de votación.