Economía y Política

Papeleta para diputados por Alajuela en las elecciones del 2026 de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El próximo 1.° de febrero, los electores de la provincia de Alajuela se enfrentarán a una decisión determinante para la gobernabilidad del país. La provincia no solo aportará un caudal electoral masivo, sino que en esta ocasión adquiere un peso político superior dentro de la Asamblea Legislativa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026papeleta diputados AlajuelacandidatosTSEpolíticasAsamblea Legislativa
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.