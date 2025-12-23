Elecciones 2026

Elecciones 2026: El Financiero estrena herramienta interactiva para comparar perfiles y propuestas de los candidatos

La nueva plataforma digital permite contrastar perfiles, planes de gobierno y respuestas temáticas de quienes aspiran a la presidencia y a las curules legislativas

Por Mathew Chaves

El avance del cronograma electoral para febrero de 2026 coloca a la ciudadanía frente a una oferta política diversa. Los votantes requieren herramientas que centralicen la trayectoria de los aspirantes y permitan una revisión detallada de sus planteamientos programáticos para los próximos cuatro años.








