Elecciones 2026: El Financiero estrena herramienta interactiva para comparar perfiles y propuestas de los candidatos

El avance del cronograma electoral para febrero de 2026 coloca a la ciudadanía frente a una oferta política diversa. Los votantes requieren herramientas que centralicen la trayectoria de los aspirantes y permitan una revisión detallada de sus planteamientos programáticos para los próximos cuatro años.

La dispersión y extensión de las propuestas en diferentes sitios web y redes sociales suele dificultar el ejercicio de un voto analítico. Contar con un espacio que agrupe las respuestas de los candidatos ante los problemas nacionales ayuda a reducir la brecha entre la propaganda y la información técnica.

Por ello, El Financiero habilita, a partir de hoy, una interfaz interactiva diseñada para facilitar la comparación de las figuras políticas. Este proyecto se presenta como un recurso para navegar entre las opciones que buscan dirigir el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

La herramienta forma parte de una iniciativa de Grupo Nación que integra la labor informativa de El Financiero, La Nación y La Teja. El portal ofrece un acceso directo a los perfiles de cada postulación mediante un sistema de consulta ágil y neutral.

En la última encuesta de noviembre del CIEP presenta que el 39% de los indecisos señalaron a la falta de información. (Alber Marín)

Esta propuesta digital se suma al quiz electoral que publicamos la semana pasada.

Mientras aquella herramienta medía la afinidad ideológica mediante preguntas de respuesta cerrada, este nuevo sitio profundiza en el currículo y las soluciones específicas planteadas por cada candidato.

El usuario iniciará su búsqueda en la sección de presidencia mediante una barra de filtros y el sistema le permitirá localizar a los postulantes por su nombre propio o mediante el nombre del partido político que los respalda en la contienda.

Al seleccionar la fotografía o el nombre de un aspirante, el sitio despliega una ficha técnica con datos básicos. Esta sección incluye la edad, la profesión u oficio y una síntesis biográfica que resume la experiencia previa de la persona en el ámbito público o privado.

La plataforma incorpora funciones para descargar de forma directa el curriculum vitae y el plan de gobierno oficial. Estos documentos permiten al elector verificar la formación académica y las promesas de campaña sin intermediarios ni interpretaciones externas.

Las posturas políticas se organizan en pestañas temáticas que cubren las áreas de mayor interés nacional. El portal utiliza una barra deslizadora para que el usuario recorra los ejes de economía, seguridad, educación, movilidad, empleo, pensiones, salud, ambiente y vivienda.

Dentro de estas categorías, los candidatos responden a interrogantes sobre el fortalecimiento del combate a la inseguridad o la gestión de los recursos para infraestructura vial. En el apartado de economía, los aspirantes detallan si impulsarán cambios en la estructura de impuestos vigente, entre otras interrogantes.

El eje de empleo aborda temas como la reducción de las cargas sociales para incentivar el mercado laboral. En las pestañas de salud y pensiones, se incluyen planteamientos sobre la atención de las listas de espera y la sostenibilidad de los regímenes de jubilación.

En los comicios de 2022, el 40,3% del padrón electoral no votó; la cifra más alta registrada históricamente en una primera ronda nacional. (Rafael Pacheco Granados)

El sitio presenta una función de comparación que permite visualizar dos candidaturas de manera simultánea. Al activar este botón, la pantalla se divide para mostrar las respuestas de ambos aspirantes ante una misma pregunta, facilitando la identificación de coincidencias o diferencias programáticas.

Interfaz interactiva que permite a los usuarios comparar los perfiles y las propuestas de los candidatos presidenciales para las elecciones de Costa Rica de 2026. (Captura de pantalla/EF)

Esta dinámica de contraste simultáneo busca que el ciudadano analice las propuestas de fondo sin necesidad de navegar en páginas separadas. El sistema mantiene la transparencia incluso si alguna candidatura declina responder las consultas, mostrando únicamente los datos públicos disponibles.

La sección dirigida a las diputaciones permite filtrar la información según la provincia donde el usuario posee su domicilio electoral. Al elegir San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas o Limón, el portal despliega las listas de aspirantes que compiten por una curul.

El orden en que aparecen los partidos políticos en la interfaz sigue estrictamente el sorteo realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Esta disposición asegura un tratamiento neutral y equitativo para todas las agrupaciones que participan en el proceso democrático.

Al pulsar sobre la bandera o el nombre de un partido, el sistema muestra a los candidatos en su orden de prioridad para la provincia seleccionada. Esta información es vital debido al sistema de cocientes y subcocientes que define la asignación de los escaños en la Asamblea Legislativa.

Cada perfil de diputado incluye datos sobre su edad, formación profesional y experiencia política previa. La herramienta también permite descargar los atestados de estos aspirantes para conocer su trayectoria antes de emitir el voto por la lista partidaria.

El acceso a este comparador es gratuito y funciona en dispositivos móviles y computadoras.