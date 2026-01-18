Papeleta para diputados por Guanacaste en las elecciones del 2026 de Costa Rica

El próximo 1.º de febrero de 2026, los electores de la provincia de Guanacaste elegirán a sus representantes en la Asamblea Legislativa para el periodo constitucional 2026-2030. Esta jornada electoral coincide con la elección de la Presidencia y las dos Vicepresidencias de la República.

La provincia de Guanacaste aumenta su representación de cuatro diputados a cinco dentro de los 57 escaños totales que conforman el Congreso. A diferencia de Limón y Puntarenas, esta región sí experimentó variaciones en su número de curules tras el ajuste poblacional realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con base en el Censo 2022.

Un total de 21 partidos políticos disputarán estas plazas en la provincia pampera. La oferta electoral se compone de 20 agrupaciones de escala nacional y una agrupación de carácter provincial: el Partido Unión Guanacasteca.

El TSE definió el orden de las banderas en la papeleta mediante un sorteo oficial realizado en octubre de 2025. Este orden rige la ubicación de los partidos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en el documento que recibirá cada votante.

Configuración de la papeleta y candidaturas

El proceso de inscripción de candidaturas finalizó con la ratificación de las nóminas por parte del Registro Electoral. A nivel nacional, el TSE rechazó 96 candidaturas por diversos motivos técnicos, aunque en Guanacaste todas las agrupaciones habilitadas mantienen sus nóminas en competencia para la jornada del 1.º de febrero.

La papeleta celeste de Guanacaste incluye figuras que buscan la reelección o que provienen de sectores municipales y profesionales de la zona. Las agrupaciones presentan listas cerradas y bloqueadas, donde el orden de los nombres determina la prioridad en la asignación de escaños mediante el sistema de cociente y subcociente.

A continuación, le detallamos el orden de los partidos en la papeleta de Guanacaste y las principales figuras que encabezan cada nómina, según los datos ratificados ante el órgano electoral:

Justicia Social Costarricense (PJSC):

Ronal Vargas Araya Silvia Andrea Villalobos Salazar Óscar Ampié Bermúdez Diana Alfaro Castro Keyler Fabián Morera Garro

Progreso Social Democrático (PPSD):

Alexandra Alfaro Oporta Elías Chavarría Villegas Debbie Phillips Álvarez Robert Emmanuel Cubero Medina

Unión Costarricense Democrática (PUCD):

Corina de los Ángeles Castro Chan Francisco Darcia García Ivonne Vanessa López Gutiérrez Jorge Isaac Herrera García Marianela Piñar Castro

Unidos Podemos (UP):

Celia Pastrana Gutiérrez José Luis Chavarría Gómez Karina Herrera López Fernando Arnold Vega

Nueva Generación (PNG):

Luis Alonso Alan Corea Jendry Patricia Bonilla Vega Cristian Antonio Escobar Cascante Mayra Reyes Pineda

Esperanza y Libertad (PEL):

Patricia Esmeralda Ocampo Zamora Warner Ruiz Juárez Giselle Noriet Ruiz Juárez Luis Guillermo Ledezma Vargas

De la Clase Trabajadora (PT):

Jouseth Andrey Chaves Rodríguez Minerva Natalia Solano Campos

Centro Democrático y Social (CDS):

Sergio Arturo Villegas Cortés Maritza Isabel Chavarría Cid Wilson Andrés Contreras Lara Luisa Amanda Alvarado Hernández Eitel Briceño Dinarte

Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN):

Martín Antonio Reyes Salinas Ana Patricia Ruiz Cambronero Norberto Antonio Arce Murillo Bárbara Blanco Brenes Francisco José Carazo Caballero

Nueva República (NR):

Alex Gerardo Soto León Siany María Briceño Mendoza Jonatan Josué Soto Segura Katherine Joyce Jaén Bustos Franklin Ríos López

Aquí Costa Rica Manda (ACRM):

Carlos Jesús Gómez Marín Damaris Caravaca Mendoza Gerardo Guevara Sequeira Cinthya Sandoval Sandoval Yonnathan Hernández González

Liberal Progresista (PLP):

Carmen Maritza Salazar Ayales José Sarit Núñez Román Leyden María Cerdas Peña Emilio Zúñiga Cubillo María José Villegas Córdoba

Pueblo Soberano (PPSO):

Nayuribe Guadamuz Rosales Daniel Asdrúbal Siezar Cárdenas Cindy Dayana Murillo Artavia Leonardo Escobar Brais Jeannette Gutiérrez Briceño

Avanza (PA):

Brian Douglas Campbell Jiménez Marjorie López Yong Jhonnier Ordóñez Herrera

Esperanza Nacional (PEN):

Giselle Patricia Gutiérrez Cerdas Lusbin Duarte Gómez Paola Francinie Carballo Serrano Jorge Isaac Vargas Rosales Yorleny Carmona Bonilla

Unión Guanacasteca (PUG):

Yolanda Alpízar Sánchez Jonathan Villegas Mora Katty Liseth Castellón Gutiérrez Diego Armando Ordóñez Pérez Yendry Milena Gutiérrez Vargas

Liberación Nacional (PLN):

Ronald Alberto Campos Villegas Karol Vanessa Matamoros Montoya Luis Alejandro Villalobos Elizondo Kenia María Vásquez Angulo Isaías Gustavo Chavarría Álvarez

Alianza Costa Rica Primero (CR1):

Wally Román Fonseca Villegas Dulce María Tovar Peña Saturnino Cárdenas Fonseca Melissa Stephanie Villalobos Obando Joséph Miguel Fonseca Hernández

Integración Nacional (PIN):

Carlos Manuel Mejía Oporto Ruth Fuentes López Jimmy Saturnino Fonseca Villegas Tracy Alejandra Miranda Castillo Josué Alberto Meléndez Alvarado

Frente Amplio (FA):

Christian Philippe Golcher Benavides Cristina Eugenia Campos Díaz Juan Gabriel Ledezma Acevedo Jesenia Cid Pastrano José Antonio Molina Gutiérrez

Unidad Social Cristiana (PUSC):

Carlos Bismark Villegas Hernández Ivonne Patricia Espinoza Rosales Alejandro Sánchez Hidalgo Adela Sequeira Gutiérrez Álvaro Alonso Venegas Pérez

Esta es la papeleta para diputaciones de Guanacaste. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

El TSE distribuyó el material electoral en los 11 cantones de la provincia, garantizando el acceso a las urnas desde centros urbanos como Liberia y Nicoya hasta comunidades costeras y rurales. Las juntas receptoras de votos funcionarán bajo la supervisión de auxiliares electorales y fiscales de los partidos políticos.

Para estas elecciones, el organismo electoral incorporó tramas de seguridad en el reverso de las papeletas y utiliza tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para el seguimiento de las tulas. Estas medidas protegen la integridad del sufragio y agilizan el proceso de escrutinio definitivo que inicia tras el cierre de las mesas.

Usted puede verificar su centro de votación y consultar las biografías de los candidatos de Guanacaste a través de la página de El Financiero y Grupo Nación. Esta plataforma digital ofrece los perfiles detallados de quienes aspiran a representar a la provincia en el Primer Poder de la República.

La jornada electoral iniciará a las 6:00 a. m. y concluirá a las 6:00 p. m. Recuerde que la elección de diputados se resuelve en una sola vuelta, por lo que su decisión en la papeleta celeste definirá la composición de la Asamblea Legislativa para el cuatrienio 2026-2030.