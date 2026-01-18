Economía y Política

Papeleta para diputados por Guanacaste en las elecciones del 2026 de Costa Rica

Por Mathew Chaves

El próximo 1.º de febrero de 2026, los electores de la provincia de Guanacaste elegirán a sus representantes en la Asamblea Legislativa para el periodo constitucional 2026-2030. Esta jornada electoral coincide con la elección de la Presidencia y las dos Vicepresidencias de la República.








