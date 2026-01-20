Economía y Política

Papeleta para diputados por Puntarenas en las elecciones del 2026 de Costa Rica

Por Mathew Chaves

El próximo 1.º de febrero de 2026, los electores de la provincia de Puntarenas definirán el rumbo político de la región para el cuatrienio 2026-2030. Esta jornada electoral es particularmente relevante para el pacífico, ya que estrenará una nueva configuración de poder en la Asamblea Legislativa tras ganar una curul adicional debido al crecimiento poblacional registrado en el Censo 2022.








Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

