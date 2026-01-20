Papeleta para diputados por Puntarenas en las elecciones del 2026 de Costa Rica

El próximo 1.º de febrero de 2026, los electores de la provincia de Puntarenas definirán el rumbo político de la región para el cuatrienio 2026-2030. Esta jornada electoral es particularmente relevante para el pacífico, ya que estrenará una nueva configuración de poder en la Asamblea Legislativa tras ganar una curul adicional debido al crecimiento poblacional registrado en el Censo 2022.

La dinámica en las urnas puntarenenses podrá contar con la participación de 351.006 ciudadanos inscritos, quienes representan el 9,41% del electorado nacional. Los centros de votación operarán de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. para recibir a los votantes que marcarán la papeleta celeste de diputaciones.

Este proceso electoral se desarrolla bajo la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que validó 20 opciones partidarias de escala nacional para competir en la provincia. Alajuela, Guanacaste y Puntarenas son las únicas provincias que aumentaron su número de escaños para este periodo, mientras que San José, Cartago y Heredia perdieron plazas.

Seis diputados

Puntarenas elegirá a seis legisladores para el próximo periodo, un escaño más que en la legislatura actual. Este aumento en la representación provincial intensifica la competencia entre los partidos, que debieron superar un riguroso proceso de inscripción donde el TSE denegó 96 candidaturas a nivel nacional por incumplimientos técnicos como la paridad de género y la edad mínima.

A nivel nacional, agrupaciones como Integración Nacional y Aquí Costa Rica Manda sufrieron el mayor número de exclusiones individuales. En el caso del partido provincial josefino, Comunal Unido, la denegatoria fue total, quedando fuera de la contienda electoral de 2026.

A continuación, le detallamos el orden oficial de la papeleta de Puntarenas, los candidatos que lideran cada nómina y ratificados ante el órgano electoral.

Justicia Social Costarricense (PJSC):

Kimberly Charlin Castro Villalobos Steven Alvarado Bellido Dalia María Pérez Ruiz Mario Hernández Álvarez

Progreso Social Democrático (PPSD):

Tulio Mauricio Amuy Tenorio Érika Berenice Segura Jiménez Elías Paul Varela Vásquez Sandra Jiménez Jiménez Jorge Luis Matarrita Villalobos Olga Marta Casanova Briceño

Unión Costarricense Democrática (PUCD):

Marjorie Zuñiga Balladares Carlos Humberto Valencia Muñoz Angie Patricia Elizondo Cortés Mauricio Madrigal Villanueva Marta Elena Sibaja Buitrago Juan Pablo Jiménez Marín

Unidos Podemos (UP):

Otto Manuel Arroyo Quesada Merilyn Cristina Carmona Alvarado Miguel Cordero Barrantes Grace Maroto Sánchez Pablo César Guevara Álvarez

Nueva Generación (PNG):

Kathia Cecilia Cano Canessa Óscar Octavio Monge Maykall Meybelline Judith Mora Mendiola Luis Reumid Figueroa Villanueva

Esperanza y Libertad (PEL):

Sergio Pedro González Madrigal Jenny López Vega Ronald Solano Lara Juliána Román Artavia Conrado Rojas Cerdas Clemencia Gómez Malaver

De la Clase Trabajadora (PT):

Yeimy María Castro Valverde Lester Muñoz Sosa Dania Maritza Obando Castillo Freddy Gerardo Rodríguez Cordero

Centro Democrático y Social (PCDS):

Carlos Alberto Mora Solano Lorena Cortés Medrano Andrés Medina Aguilar Adela Sofía Ramírez Hidalgo José Rafael Alfaro Murillo Jockselyn de los Ángeles Rodríguez Calderón

Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN):

Luis Alberto Villalobos Artavia Lourdes Natalia Guevara Rodríguez Mario Vargas Mora Mariela Herrera González Johan Esteban Castillo Cordero Josefa Ríos Martínez

Nueva República (NR):

Nancy Leticia García Vega Ulises González Jiménez Andy Zapata Calderón Michael Torres Ramírez Yorleny Rodríguez Martínez Juan Carlos Zeledón Maffio

Aquí Costa Rica Manda (ACRM):

Mauricio Alvarado Delgadillo Hazel Dayana Vargas Marín Silvano Antonio Monge Navarro Emilce Ester Morantes Quintero

Liberal Progresista (PLP):

María Cristina Martínez Calero Daniel Brenes Hernández Yenoris María Obando Sequeira Juan Pablo Bolaños Gamboa Ingrid Vanessa Fontana Brenes José Guillermo Calvo Calvo

Pueblo Soberano (PPSO):

Royner Mora Ruiz María Isabel Camareno Camareno Ariel Alfonso Mora Fallas Ana Ruth Esquivel Medrano Randall Rojas Piedra Etelgive Méndez Garbanzo

Avanza (PA):

Floribeth López Ugalde Juan Atencio Obando

Esperanza Nacional (PEN):

Carlos Enrique Hernández Barboza Glenda Dixiana García Madrigal Andy Arias Rodríguez Gilda Amador Porras Juan de Dios Cordero Duarte Jessica Arce Martínez

Liberación Nacional (PLN):

Norjelens María Lobo Vargas Jesús Antonio Calderón Calderón María Virginia Quesada Fallas William Eduardo Arroyo Carvajal Montserrat Ocampo Martínez Luis Carlos Muñoz Alfaro

Alianza Costa Rica Primero (CR1):

Noelia Solórzano Cedeño Adolfo Morales Mata Érika María Wong Carranza Christian Francisco Caravaca Cordero Ana Lucía Barrantes Sibaja Luis Alberto Soto Gómez

Integración Nacional (PIN):

Eduardo Miguel Morales Meza Lorena Elizabeth Solano Villaverde Jorge Iván Lemaitre Zamora Shirley Jiménez Morales Néstor Josué Aguirre Morales Ana Lorena Blanco Quesada

Frente Amplio (FA):

Whitney Paola Carrillo Molina James Michael Pérez García Yendry Martínez Rivera Jonatan González Díaz Carmen Patricia Díaz Castro Braylin Margarita Peraza Alfaro

Unidad Social Cristiana (PUSC):

Freiner William Lara Blanco Heidi Maríanela Hidalgo Madrigal Juan Salvador Espinoza Montenegro Carol Yislenia Zapata Zapata Johan Fabián Lubker Canales Carol María Peraza Rojas

Esta es la papeleta para diputaciones de Puntarenas. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

Herramientas de consulta y normativa

La Constitución Política de Costa Rica, en su Artículo 107, prohíbe la reelección consecutiva de diputados. Por lo tanto, ningún legislador del periodo 2022-2026 puede postularse para los comicios de 2026, garantizando la renovación del plenario legislativo.

Para informarse sobre los perfiles detallados y propuestas de los candidatos, los votantes pueden utilizar las siguientes herramientas digitales:

La elección de los diputados se rige por un sistema de representación proporcional que utiliza el cociente y subcociente electoral. Este mecanismo permite que los votos de los puntarenenses se traduzcan en una conformación multipartidista −según la voluntad electoral−, reflejando la diversidad de criterios de la provincia.

La jornada electoral del 1.º de febrero cerrará a las 6:00 p. m., momento en que iniciará el conteo preliminar de votos. Los resultados finales para diputaciones quedarán en firme tras el escrutinio definitivo realizado por el TSE en las semanas posteriores a la elección.