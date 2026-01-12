Participación laboral en Costa Rica cae al cierre de 2025, pese a estabilidad en el desempleo

El mercado laboral costarricense mostró un comportamiento contrastante durante el trimestre móvil de setiembre, octubre y noviembre de 2025.

Según los resultados más recientes de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el país experimentó una caída en la tasa neta de participación laboral, a pesar de que los índices de desempleo no mostraron variaciones respecto al año anterior.

La tasa neta de participación laboral se situó en un 55,1% a nivel nacional. Este dato representa una reducción estadísticamente significativa de 1,6 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con el mismo periodo del 2024.

El fenómeno de contracción en la participación afectó con mayor fuerza a la población masculina. La tasa de participación de los hombres se ubicó en 66,6%, lo que implica una caída de 2,3 p.p. interanual. Por su parte, la participación femenina se registró en un 43,5%.

Estabilidad en el desempleo y ocupación

A pesar de la menor participación en el mercado, la tasa de desempleo nacional se mantuvo estable en un 6,6%, sin presentar variaciones estadísticamente significativas respecto al 2024. En términos absolutos, el INEC estima que la población desempleada es de 156.000 personas (89.000 hombres y 67.000 mujeres).

Desglosado por sexo, la tasa de desempleo fue del:

6,3% para los hombres.

para los hombres. 7,2% para las mujeres.

En cuanto a la población ocupada, la cifra alcanza los 2,20 millones de personas (1,33 millones de hombres y 862.000 mujeres). Al igual que el desempleo, este indicador no mostró cambios significativos en comparación con el mismo trimestre del año previo. La fuerza de trabajo total del país se estima en 2,35 millones de personas.

Aunque la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en un 6,6%, el INEC reporta una reducción estadística en el porcentaje de personas que se integran a la fuerza de trabajo, especialmente en la población masculina. (Rafael Pacheco Granados)

Persiste el empleo informal

El informe del INEC también actualizó las cifras sobre la calidad del empleo. Para el trimestre analizado, se estima que 829.000 personas tienen un empleo informal.

La distribución de la informalidad presenta las siguientes características:

Por género: 526.000 hombres y 303.000 mujeres.

526.000 hombres y 303.000 mujeres. Por modalidad: Del total de trabajadores informales, 470.000 laboran de manera independiente, mientras que 359.000 son asalariados o auxiliares familiares.

Los datos fueron presentados por Dianny Hernández Ruiz, coordinadora a.i. de la Encuesta Continua de Empleo, quien destacó estos indicadores como los principales hallazgos para el cierre del periodo en estudio.

Resumen de indicadores clave (Trimestre Set-Oct-Nov 2025)