Pensión alimentaria y entrada a clases 2026: conozca si debe pagar el monto extra y la fecha límite

Por Mathew Chaves

El inicio del año marca un periodo de ajustes económicos para las familias costarricenses debido al comienzo del curso lectivo. Las personas obligadas al pago de una pensión alimentaria enfrentan en enero la responsabilidad de cubrir los rubros relacionados con la educación de sus hijos.








