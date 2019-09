A mí me parece que la norma últimamente transcrita es incorrecta. Los efectos de los hechos acaecidos bajo la vigencia de la norma anterior, no tienen necesariamente que regirse por la norma anterior. Por ejemplo, la nueva ley del IVA reconoce créditos fiscales del viejo impuesto de ventas. Nuestra Constitución Política prohíbe la retroactividad en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas o de derechos patrimoniales adquiridos, pero conceder deducibilidad a las pérdidas ocurridas bajo la ley 7.092 no es en perjuicio, sino en beneficio del contribuyente.