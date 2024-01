Personalidades ticas en busca de alcaldías: ¿quiénes son los rostros conocidos en las elecciones municipales?

Si usted es de los votantes que cree que se topará a los mismos rostros de siempre en las papeletas de las próximas elecciones municipales, en esta ocasión será diferente. Para los comicios del 4 de febrero hay algunas caras conocidas aspirando a un puesto político.

Para este artículo, El Financiero analizó la lista de 1.643 personas inscritas para los puestos de alcaldes, vicealcaldes primeros y vicealcaldes segundos en el marco de las votaciones del próximo domingo 4 de febrero. La información fue proporcionada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Las candidaturas de estas personalidades costarricenses están concentradas en el Gran Área Metropolitana y destacan figuras vinculadas al fútbol, la televisión y el entretenimiento. Los repasamos a continuación.

Para las próximas elecciones municipales están inscritos 561 candidatos a alcaldes, entre los que destacan varias personalidades. En la imagen (de izquierda a derecha) Juan Luis Hernández, Domingo Arguello y Max Mena. (David Chacón para EF).

Manuel Gerardo Ureña - Candidato a segundo vicealcalde Copiado!

Por el cantón central de San José y por el Partido Liberal Progresista, Manuel Gerardo Ureña Picado, conocido en el ámbito futbolístico como “Puro”, se postula como candidato a vicealcalde segundo en una fórmula que completan Diego Mélendez (alcalde) y Reina Mendez (primera vicealcaldesa).

A sus 68 años, en el perfil de Ureña destaca su participación como jugador y múltiple campeón con el Deportivo Saprissa, en la década de 1970 y varias etapas como entrenador tanto en clubes y una participación en la selección nacional. Gran parte de su carrera está relacionada con ligas menores y formación de jóvenes talentos.

Maureen Rodríguez Salguero - Candidata a segunda vicealcaldesa Copiado!

También por el cantón central de la capital, pero por el Partido Unidad Social Cristiana, Maureen Rodríguez Salguero, conocida como “La Tía”, colocó su nombre como segunda vicealcaldesa. Denise Echeverría (alcaldesa) y Andrés Fachler (vicealcalde) completan la papeleta socialcristiana.

Esta figura con amplio recorrido en la televisión y radio costarricense y reconocida por la población por su carisma, dijo cuando fue ratificada como candidata que “iba con la intención de ganar la alcaldía de San José y generar el cambio que tanto estamos esperando”. Rodriguez confía en que su arraigo con la capital y el apoyo popular la lleven a ocupar un puesto en la municipalidad.

Michael Umaña Corrales - Candidato a segundo vicealcalde Copiado!

Quizás usted lo recuerde bien por aquel penal que anotó para Costa Rica en el mundial de Brasil 2014 contra Grecia, pero ahora Michael Umaña aspira por un puesto en la alcaldía de Santa Ana con el Partido Republicano Social Cristiano con Jorge Sánchez (alcalde) y Marianella Campos (vicealcaldesa) como sus compañeros de papeleta.

Umaña es oriundo de ese cantón y en su carrera deportiva jugó en los cuatro equipos llamados tradicionales en Costa Rica, así como con varios equipos extranjeros y la selección nacional, participando en dos campeonatos mundiales (2006 y 2010).

René Barboza Chaves- Candidato a alcalde Copiado!

Oriundo de Cinco Esquinas de Tibás y reconocido por diversas facetas en medios de comunicación y en diversos negocios, René Barboza aspira a la alcaldía de ese cantón con el Partido Republicano Social Cristiano. Sara Montero y Roger Montero completan la fórmula como vicealcaldes.

Barboza tiene en sus planes varias propuestas de seguridad para Tibás entre las que destaca la creación de una Policía Municipal, además, en el tema educativo destaca la construcción de un Colegio Técnico Profesional en la zona. “El cantón está necesitado de un verdadero líder extraído del pueblo”, afirmó el aspirante.

Domingo Arguello García- Candidato a alcalde Copiado!

En el cantón de Montes de Oca uno de los postulantes para la alcaldía es Domingo Arguello, con el partido Unidad Social Cristiana. Haydee Castillo y Andrés Guzmán, completan la terna de aspirantes.

Arguello es locutor y ha tenido programas en radio y televisión pero además destacó como atleta paralímpico. En sus redes sociales, el candidato ha propuesto transformar a ese cantón en uno más eficiente, seguro e inclusivo bajo el lema “Juntos por Montes de Oca”.

Esta será la segunda ocasión en la que aspire al cargo, ya que en 2020 estuvo inscrito pero con el partido Repubicano Social Cristiano.

Max Mena Rojas - Candidato a alcalde Copiado!

Muchos escucharon por años a Max Mena dar el reporte del clima en televisión nacional; ahora, este abogado y meteorólogo está en la carrera por la alcaldía del cantón central de Alajuela con la agrupación Progreso Social Demócratico, el mismo que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia.

Mena asegura que ser el hombre del clima por más de una década le ha servido para ganarse el cariño de los costarricenses. “Quiero que me reconozcan como una persona íntegra, que quiere hacer algo por este cantón; conozco muy bien la función pública y yo sé que junto con mi equipo podemos hacer un excelente trabajo desde la municipalidad”, dijo.

Juan Luis Hernández Fuertes - Candidato a alcalde Copiado!

Otra figura que cambió el entorno del fútbol por la política es Juan Luis Hernández Fuertes, el entrenador de fútbol y periodista nacido en España y nacionalizado costarricense, compite para presidir el municipio del cantón central de Cartago con el partido Nueva Generación. La terna la completan Isabel Harley (vicealcaldesa) y Vielka Fernández como segunda vicealcaldesa.

Hernández, de 74 años, ha dirigido a cuatro clubes en la Primera División del fútbol costarricense, aunque probablemente sea más reconocido por su ligamen con el Cartaginés y ser el entrenador de la selección nacional en dos ocasiones.

“Ya estamos hartos de estar hartos de los mismos de siempre y hay un grupo grande de personas que pensó en mí para el puesto y por qué no devolverle a Cartago lo muchísimo que a mí a mi familia me ha dado, entonces no voy a estar cruzado de brazos. Cartago merece la pena”, dijo Hernández, en redes sociales.

Desde 2016, la elección de todos los cargos municipales tiene lugar dos años después de las votaciones nacionales. Esta será la tercera vez que se realicen con el nuevo formato. (Albert Marín)

Novedades en las elecciones

En las próximas votaciones uno de cada tres alcaldes en el cargo buscará la reelección ya que una nueva ley limita la continuidad en el cargo a una única ocasión. Según el TSE, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana son las agrupaciones con más candidatos buscando la permanencia al frente de los municipios.

Además, otra novedad de estos comicios es que los partidos tuvieron que cumplir con la paridad horizontal en las papeletas, es decir llevar igual cantidad de hombres y mujeres.

Así por ejemplo si un partido opta por las 84 municipalidades, debió inscribir 41 hombres y 41 mujeres. Por esta razón no podrá competir el partido Aquí Costa Rica Manda, agrupación afín a los ideales del presidente Chaves.

Otro factor a tomar en cuenta será el abstencionismo -tradicionalmente alto- pero que en las últimas dos contiendas disminuyó y se ubicó por debajo del 65%.

Para los próximos comicios están empadronados poco más de 3,5 millones de personas, lo que representa 172.469 electores más (5,1%) que lo registrado en 2020, según el TSE. La mayoría de los registrados tiene más de 40 años.