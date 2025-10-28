Economía y Política

Pobreza en Costa Rica disminuye al 15,2% en 2025, revela la Encuesta Nacional de Hogares

Por Redacción EF

La incidencia de la pobreza en Costa Rica experimentó una reducción estadísticamente significativa en el último año, ubicándose en 15,2% en 2025, en comparación con el 18,0% registrado en 2024. Esta variación representa una disminución de 2,8 puntos porcentuales (p.p.).








Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

