Economía y Política

¿Populismo y desinformación van de la mano? Experta en Comunicación lo explica

Conversamos con Ingrid Bachmann sobre el auge del uso de las estrategias desinformativas en discursos políticos populistas en América.

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Por Joel Porras

La desinformación es un fenómeno que está inserto en el panorama político global. El uso de contenido manipulado, engañoso o malintencionado por parte de candidatos políticos para persuadir votantes durante la campaña electoral o para justificar sus actos es cada vez más común. Se le considera como una herramienta que puede relacionarse con el populismo por su intención polarizante y que busca deslegitimar a quienes considera como “enemigos”. El Financiero conversó con Ingrid Bachmann, doctora en Periodismo, sobre este tema.








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