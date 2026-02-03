¿Por qué Amazon decidió recortar a la mitad su compromiso de empleo mínimo en Costa Rica? Aquí la respuesta

Tras un periodo de crecimiento exponencial impulsado por la pandemia, la empresa Amazon Support Services Costa Rica ha formalizado ante el Gobierno una solicitud para reducir su compromiso mínimo de empleo en el país.

La firma pasará de una obligación de mantener 16.450 trabajadores a un nuevo piso de 8.225 empleados, lo que representa una disminución del 50% en su planilla mínima garantizada bajo el Régimen de Zonas Francas.

El ajuste quedó en firme mediante una modificación al Acuerdo Ejecutivo N.º 126-2021, publicada recientemente y firmada por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

El factor pospandemia y el “optimismo económico”

Según consta en el documento oficial, la multinacional justificó este cambio basándose en un giro drástico del entorno empresarial global.

Amazon explicó que, entre 2016 y 2021, su compromiso de empleo en el país aumentó de 3.655 a 16.450 colaboradores (un incremento cercano al 350%).

Este crecimiento fue producto de lo que la empresa denomina un “periodo de gran optimismo económico” tras el auge sin precedentes del comercio digital durante la crisis del COVID-19. Sin embargo, la realidad actual ha obligado a una reestructuración global.

La compañía citó tres factores clave para esta decisión:

Cambios macroeconómicos: Presiones para la optimización de costos a nivel mundial.

Presiones para la optimización de costos a nivel mundial. Estrategias de fuerza laboral: Transformación hacia modelos de trabajo virtuales.

Transformación hacia modelos de trabajo virtuales. Evolución del modelo operativo: Ajustes en la huella operativa y las estructuras de los equipos.

Del servicio masivo a la especialización técnica

Uno de los puntos más relevantes en la explicación de Amazon es la metamorfosis del perfil profesional que buscan en Costa Rica.

El reporte detalla que las posiciones de Servicio al Cliente (CS), que históricamente ocupaban puestos operativos de gran volumen, hoy representan menos del 25% de su fuerza laboral en el país.

Actualmente, la empresa opera con más de 50 unidades de negocio diferentes en suelo nacional, pero con un enfoque distinto:

“Hoy en día los perfiles de los empleados de la empresa han cambiado a posiciones más especializadas (...) son equipos más pequeños que atienden diferentes funciones dentro de organizaciones como finanzas, inteligencia artificial, computación en la nube, robótica y otros campos de innovación", se lee en el decreto.

La respuesta del Gobierno

Ante la solicitud de reducción, la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) y el Ministerio de Comercio Exterior avalaron el cambio. El criterio oficial señala que la administración debe considerar factores dinámicos y crisis financieras externas que enfrentan las casas matrices.

El Ministerio subrayó que el objetivo es resguardar el interés general, valorando el impacto de una modificación en los niveles de empleo frente al riesgo de un cierre definitivo de la empresa en el país.

Inversión se mantiene firme

A pesar de la reducción en el número de plazas de trabajo comprometidas, las obligaciones financieras de la empresa permanecen sustanciales. El acuerdo establece que Amazon debe mantener una inversión total de al menos $107.971.217,06.

Este nuevo compromiso rige a partir de su notificación y marca una nueva etapa para la multinacional en Costa Rica, donde la prioridad parece haber pasado de la cantidad de puestos de trabajo a la sofisticación técnica de sus operaciones.