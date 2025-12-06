Economía y Política

¿Por qué hubo 110 funcionarios de Hacienda en el concierto de Bad Bunny en Costa Rica?

Por Redacción EF

Empleados del Ministerio de Hacienda mezclándose entre las filas de fanáticos en el Estadio Nacional, se convirtieron en protagonistas inesperados de la gira DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour en Costa Rica, del cantante Bad Bunny.








