Economía y Política

¿Por qué Rodrigo Chaves tendrá un mayor salario como ministro que como presidente de la República?

Chaves dejará el cargo político más alto del país con uno de los salarios más bajos entre sus principales jerarcas y regresará al gabinete con una remuneración mayor.

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Por Tatiana Soto Morales

Rodrigo Chaves dejará la silla presidencial para asumir un doble rol en el próximo Gobierno: ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda. Lejos de traducirse en una reducción de ingresos, el cambio vendrá acompañado de una mejora salarial.








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SalarioRodrigo Chaves
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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