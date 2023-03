Precio de la visa para EE.UU. aumentará a partir del 30 de mayo

La Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica anunció el incremento en el precio de distintas categorías de visa que los viajeros deben tramitar para ingresar al país norteamericano.

Los nuevos montos aplican a partir del 30 de mayo con alzas entre los $15 y los $110. La cifra depende del tipo de visa que solicite la persona interesada.

“El Departamento de Estado utiliza una metodología de Costos Basados en Actividades (ABC) para calcular, cada año, el costo de brindar servicios consulares, incluidos los servicios de visa. Las tarifas para la mayoría de las visas de no inmigrante que no se basan en peticiones se actualizaron por última vez en el 2012 y algunas otras tarifas de visas de no inmigrante se actualizaron por última vez en el 2014″, informó la embajada mediante un comunicado de prensa.

Las nuevas tarifas que se fijaron para los visados son:

B1/B2: los turistas y viajes de negocios obtienen este tipo de visa que pasará de $160 a $185.

los turistas y viajes de negocios obtienen este tipo de visa que pasará de $160 a $185. Visas H, L, O, P, Q y R: Su costo aumentará a $205; actualmente cuesta $15 menos. Esta categoría corresponde los trabajadores temporales.

Su costo aumentará a $205; actualmente cuesta $15 menos. Esta categoría corresponde los trabajadores temporales. Categoría E: Quienes solicitan la visa bajo la condición de comerciante de tratados, inversionista de tratados y solicitantes de tratados en una ocupación especializada pasarán de pagar $205 a $315.

Las personas que reservaron su cita para tramitar la visa antes del cambio de precios no pagarán ningún costo adicional.

“Otras tarifas consulares no están afectadas por esta regla, incluida la exención de la tarifa que se requiere para la residencia por dos años para ciertos visitantes de intercambio”, aclaró la Embajada.