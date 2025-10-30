Economía y Política

Rodrigo Chaves “está amenazando la paz y la estabilidad política del país”, advierte la presidenta del TSE en un mensaje histórico

Zamora le señaló al presidente que, por primera vez en la historia, un mandatario costarricense intenta deslegitimar al mismo órgano electoral que “cuidó” sus votos cuatro años atrás

Por Josué Alfaro

La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, envió este jueves 30 de octubre una carta inédita al presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la cual le reprochó que “está amenazando la paz y la estabilidad política del país”.








