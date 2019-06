Ante esta situación, todos los contribuyentes del IVA deberán mantener el registro contable de sus compras y ventas bien detallado, identificando claramente los siguientes tres conceptos: operaciones que dan derecho 100% al crédito fiscal, es decir, que otorgan “crédito pleno”, operaciones que no dan derecho al crédito fiscal y que, por lo tanto, trasladan económicamente el IVA como costo o gasto, y operaciones de compras comunes en donde no se puede identificar de manera fehaciente el destino de las mismas entre operaciones gravadas, no gravadas y a tarifa diferenciada. Tal y como lo hemos indicado, la prorrata deberá calcularse en este último caso.