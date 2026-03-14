Economía y Política

¿Puede Costa Rica mantener su relación con China mientras se alinea con el Escudo de Estados Unidos?

Las decisiones recientes del gobierno costarricense en materia de seguridad regional, telecomunicaciones y ciberseguridad evidencian cómo la disputa estratégica entre Estados Unidos y China se proyecta sobre la política exterior de Costa Rica.

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Por Tatiana Soto Morales

Al integrarse a la estrategia estadounidense Escudo de las Américas, Costa Rica asume un riesgo geopolítico: el país enfrenta ahora el reto de sostener su relación comercial con China, mientras se alinea con una iniciativa de Washington diseñada —entre otros objetivos— para frenar la influencia de Pekín en la región.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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