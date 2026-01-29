¿Puntos o cashback? ¿Qué le conviene más a los clientes de tarjetas de crédito y qué ofrecen los bancos en Costa Rica?

El uso de tarjetas de crédito es habitual en el consumo de los costarricenses, pero pocos usuarios logran extraer el valor real de sus programas de lealtad.

Entender la diferencia entre el cashback (retorno de efectivo) y los sistemas de puntos es clave para convertir un gasto corriente en una inversión estratégica.

Tarjetas de crédito de diferentes bancos en Costa Rica ofrecen beneficios como cashback, acumulación de millas y compras a tasa cero. La elección depende del perfil financiero de cada persona y los requisitos exigidos por cada entidad. (Shutterstock/Shutterstock)

El sistema de puntos permite acumular recompensas que luego pueden canjearse por productos, servicios y viajes.

Aunque ofrece mayor variedad, el beneficio no siempre es inmediato y su valor depende del tipo de conversión que defina cada banco, así como de los comercios afiliados.

LEA MÁS: Las tarjetas de crédito más exclusivas de Costa Rica en 2026: comparativa de límites, ingresos y beneficios

Por su parte, el cashback brinda un incentivo directo: un porcentaje del gasto regresa al cliente en efectivo, ya sea como crédito a la tarjeta o depósito en una cuenta bancaria. Esto lo convierte en una opción más simple y transparente para quienes buscan un beneficio inmediato.

En la práctica, las entidades financieras compiten entre sí para atraer y retener clientes, mediante la promesa de devolver parte del dinero gastado o premiar el consumo con recompensas.

Un análisis de la oferta de Davibank, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular y BAC evidencia que no todas las entidades compiten en las mismas categorías ni con los mismos esquemas de beneficio.

¿Qué ofrecen?

Banco Popular Copiado!

Programa Cashback: no ofrecen

Programa Puntos: BP Puntos

Beneficios:

Todas las compras generan puntos, sin distinción de comercio o categoría de consumo

Canje directo como medio de pago en comercios afiliados

No se requiere monto mínimo para redención si el comercio lo permite.

“Actualmente, no existe un tope máximo para la acumulación de BP Puntos, por lo que, los clientes pueden seguir acumulando conforme realizan sus compras, pueden utilizarse como medio de pago en los comercios afiliados al programa, permitiendo a los clientes canjearlos por productos o servicios de forma directa y sencilla”, aseguró Kenneth Gutiérrez, jefe de Tarjetas del Banco Popular.

Davibank Copiado!

Programa Cashback: no ofrecen

Programa Puntos: Lealtad+Premios

Beneficios:

Hasta tres puntos por dólar, dependiendo del tipo de tarjeta y el comercio donde realicen el consumo.

Canje en comercios aliados

Aplicación al saldo de la tarjeta

Reducción del monto de compras desde la app o banca móvil

Banco de Costa Rica

Programa Cashback: no ofrecen

Programa Puntos: BCR Plus

Beneficios:

Un punto por cada dólar de compra.

Los puntos pueden trasladarse a la cuenta bancaria del cliente, lo que convierte al programa en un sistema de puntos con valor monetario directo.

El tarjetahabiente podrá acumular hasta 10.000 puntos por mes.

Los consumos por exceso de ese monto no se considerarán para efecto de la acumulación de puntos.

Los puntos no tienen un valor monetario por lo que no pueden venderse, disponerse o transferirse a terceras personas.

Banco Nacional Copiado!

Programa: Puntos y cashback combinados

Acumulación: Un punto por cada dólar facturado

Beneficios:

Tarjetas BN Platino, Black, Infinite, Black e Infinite Corporate, así como Visa Empresarial, pueden redimir sus puntos en forma de cashback

Tarjetas Clásica, Oro y BN Pymes podrán disfrutar de su disponible en colones mediante la tarjeta BN Premios, la cual les permitirá realizar compras en cualquier comercio que acepte pagos con tarjeta.

Se obtiene una acumulación de un punto por cada dólar facturado.

BN Puntos: mínimo 5.000 puntos para canje

BN Premios: mínimo 2.000 puntos para cashback

No existe tope máximo de acumulación

BAC Copiado!

Programa: Cashback

Tarjeta Economía: Acumula hasta 4% de CashBack en supermercados y salud (farmacias, hospitales, clínicas, estéticas y más) y 2% de CashBack en veterinarias y servicios para mascotas, restaurantes y comidas rápidas.

Tarjeta CashBack Premium: Acumula hasta un 5% de CashBack en supermercados, farmacias, restaurantes y comida rápida, al cumplir el reto de facturación de 600.000 colones mensuales y 1% en tiendas por departamento, ropa y zapaterías.

Beneficios:

El cashback acumulado se puede canjear a través de la plataforma Mi Viaje, un beneficio BAC, o bien, en Banca en Línea como crédito a la misma tarjeta o efectivo a la cuenta bancaria. En todos los programas el monto mínimo de redención son 15.000 puntos.

“Es importante recalcar que en todos los programas cuando se alcanza el límite de acumulación, la tarjeta no acumulará más puntos”, aseguró José Alexis Jiménez, Gerente de Mercadeo de BAC.

Promerica

Programa Cashback: no ofrece

Programa: Puntos Tarjetas

Premia Súper: La acumulación de puntos se pueden cambiar en cualquier supermercado, restaurantes y farmacias.

Premia Auto: Cuenta con una acumulación acelerada por compras en gasolineras, de igual forma, estos productos también se pueden canjear en otros comercios.

Beneficios: Cada tipo de tarjeta (Clásica, Oro y Platinum) tiene un tope de acumulación mensual, que se reinicia al mes siguiente y puede seguir acumulando.

“Para poder ser utilizado en comercios afiliados no hay monto mínimo, en el caso de que quiera aplicarlo al saldo de su tarjeta o bien trasladarlo a una cuenta de efectivo, el monto mínimo son ¢20 mil”, aseguró Bernal Alfaro, Director de Banca de Personas de Promérica.

¿Cuál opción conviene más?

Si la persona quiere algo simple, con impacto directo en su presupuesto y no quiere “administrar” un programa, el cashback suele calzar mejor, aseguró Josué Rodríguez, gerente general de Sirú Financiero.

“Ahora bien, si más bien viaja, puede planificar canjes y aprovecha bonificaciones o promociones, los puntos o millas pueden dar más retorno. En ambos casos, si el patrón de gasto se ‘infla’ para ganar recompensas, ya se perdió el juego”, aseguró.

Para el experto, lo más importante es revisar siempre las políticas y reglamentos de la institución: tasa de interés, comisiones, membresías, topes de acumulación, vencimiento de puntos, restricciones de canje y condiciones de los beneficios.

“En tarjetas, la diferencia entre ‘gano’ y ‘pierdo’ casi siempre está en esas reglas… y en pagar a tiempo”, concluyó.